İstanbul'da bayramda toplu ulaşım ücretsiz olacak!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 20-22 Mart 2026 tarihlerini kapsayan Ramazan Bayramında ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.

İstanbul'da Ramazan Bayramı boyunca kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine ulaşım ücretsiz olacak.

Bayram tatili boyunca İstanbulkart sahipleri için İBB bünyesindeki tüm toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek. İETT, ana hatlar olan otobüs ve metrobüsün yanı sıra nostaljik tramvay, tarihi tünel ve Adalar'daki elektrikli araçlarda tam kapasiteyle çalışacak.

