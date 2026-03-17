Asal Araştırma'dan bomba anket! İmamoğlu olamazsa CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?
Asal Araştırma 26 ilde yaptığı son anketi paylaştı. Ankette 'CHP'nin cumhurbaşkanı adayı' soruldu. Anket sonuçları bir hayli dikkat çekti. Listede öyle bir isim var ki gören çok şaşırdı...
Asal Araştırma 26 ilde 13-21 Şubat 2026 tarihlerinde bir anket çalışması yaptı. Ankette, "Ekrem İmamoğlu’nun aday olamaması durumunda CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı sizce aşağıda okuyacağım isimlerden hangisi olmalı?" diye soruldu. İşte anket sonuçları:
Mansur Yavaş: %37.4
Özgür Özel: %16.0
Kemal Kılıçdaroğlu: %2.4
