Migros tarımda sürdürülebilirlik projesiyle küresel çapta örnek gösterildi

Migros'un "Yerli Yeşil Mercimek Onarıcı Tarım Projesi", perakendeci ve üretici şirketlerini bir araya getiren uluslararası çatı organizasyon Consumer Goods Forum (CGF) tarafından örnek gösterildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kayseri'de başlatılan pilot projenin birinci yılında toprak sağlığında iyileşme, karbon tutumunda artış, su tüketiminde optimizasyon ve tarımsal girdilerde azaltım sağlandı.

Sürdürülebilirlik, gıda güvenliği, tedarik zinciri verimliliği ve tüketici sağlığı konularında ortak hareket etmeyi sağlayan küresel platform CGF tarafından dünyaya örnek gösterilen proje kapsamında, Kayseri Şeker Fabrikası AŞ tarafından tahsis edilen arazide ürün rotasyonuna dayalı münavebeli tarım modeli temel alındı.

Onarıcı tarım danışmanları eşliğinde yürütülen çalışma kapsamında, şeker pancarı ve yeşil mercimeğin "birlikte ekim" (intercropping) sistemi hayata geçirildi. Azotu toprağa bağlayıcılığı ve proteini yüksek yeşil mercimek, şeker pancarı aralarına ekildi.

Söz konusu uygulamada, ekilen her iki bitkinin birbirine katkısı, toprak kalitesini, verimi ve besin dengesini destekledi. Böylece bitkilerin toprak, hava ve su koşullarına bağlı stres dayanıklılığı artırıldı. Toprak sağlığında iyileşme, karbon tutumunda artış ve su tüketiminde optimizasyon sağlanarak sürdürülebilir tarım hedeflerine katkı sunuldu.

"Geniş çaplı AR-GE çalışmaları yürütüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Migros Grubu Pazarlama İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur, üretimden tüketime kadar perakendenin tüm değer zincirini geliştirmeye yönelik kapsamlı bir tarım ekosistemi yaklaşımı benimsediklerini belirtti.

Gıda arzının sürekliliğini sağlayan, tarımsal üretimin verimliliğini artıran, çiftçiyi güçlendiren, su ve enerji kaynaklarını koruyan, bilhassa onarıcı tarımı destekleyen geniş çaplı AR-GE çalışmaları yürüttüklerini aktaran Baydur, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Onarıcı tarım, ekosistemi iyileştirmeye odaklı bir tarım sistemi. Sürdürülebilirliğe katkı sağlarken, karbon ayak izini düşürüyor, su tasarrufu sağlayıp, biyolojik çeşitliliği koruyor. Denemeye aldığımız Migros Yerli Yeşil Mercimek Onarıcı Tarım da yerel tarımda modern tekniklerin kullanımının önemini gösteren bir proje. Projemizin CGF tarafından dünyaya örnek gösterilmesinden gurur duyuyoruz."