HABER /  EKONOMİ

Baklavacı Faruk Güllü satışa çıkarıldı

TMSF'nin Baklavacı Faruk Güllü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satışına ilişkin ihale ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyum olarak yönettiği Baklavacı Faruk Güllü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı.

İhalede muhammen bedel 223 milyon lira, katılım teminatı 22 milyon 300 bin lira, şartname ücreti 100 bin lira olarak belirlendi.

Söz konusu bütünlüğün kapsamı, fonun kayyum olarak atandığı Baklavacı Güllüoğlu Gıda Sanayi ve Dış Ticaret AŞ’ye ait mal, hak ve varlıkları ile sözleşmelerden oluşuyor.

İhaleye katılabilmek için belgeler 7 Nisan saat 16.00'ya kadar kapalı ve üzeri imzalı zarf içinde elden teslim edilecek. Bu tarihten sonra verilecek kapalı zarflar değerlendirmeye alınmayacak.

İhale, 8 Nisan 2026'da saat 11.00'de TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek. Kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak ihalede, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (Kısa Liste) oluşturulduktan sonra açık artırma aşamasına geçilecek.

