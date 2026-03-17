İran savaşında son dakika haberi! İsrail Ali Laricani'yi gerçekten öldürdü mü?

İRAN savaşının 18. gününde İsrail tarafından bir son dakika haberi geldi. İsrail, İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani ve Basic Komutanı Süleymani'nin öldürüldüğünü iddia etti. İsrail Savunma Bakanı, İran'ın Güvenlik Şefi Ali Laricani'nin öldürüldüğünü duyurdu. Laricani, bu açıklamadan kısa süre sonra el yazısıyla yazılmış bir notu X üzerinden paylaştı.

İSRAİL: LARİCANİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail, Ali Laricani ve İran'ın Basic lideri Süleymani'nin dün gece öldürüldüğünü açıkladı. Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail Savunma Kuvvetleri komutanının kendisine Ali Laricani ve İran'ın başlıca baskı güçlerinden biri olan Basic'in komutanının gece boyunca etkisiz hale getirildiğini bildirdiğini söyledi. Katz, kendisi ve Başbakan Netanyahu'nun, İran rejiminin liderliğini "avlamaya" devam ederken, füze fırlatma kapasitelerine ve stratejik altyapıya yönelik saldırıları sürdürme emri verdiklerini söyledi.

LARİCANİ GERÇEKTEN ÖLDÜ MÜ?

İsrail'in öldüğünü iddia ettiği İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin, bu açıklamadan kısa süre sonra el yazısıyla yazılmış bir notu X üzerinden paylaştı. ABD tarafından öldürülen İranlı denizciler için yazdığı mesajı paylaşan Laricani'nin video veya sesli açıklama yapmaması dikkat çekti.



EN SON YÜRÜYÜŞTE GÖRÜLDÜ

İsrail’in öldürüldüğünü söylediği İran Güvenlik Şefi Laricani, Cuma günü İsrail'in vurduğu Kudüs Günü mitingi için Tahran’ın merkezinde yürüyüşe katılan İranlı üst düzey yetkililerin arasında yer almıştı. Yürüyüş sırasında İran devlet medyasına konuşan Laricani, miting sırasında meydana gelen bombalı saldırının İran’ın düşmanlarının “çaresizliğinin” bir işareti olduğunu söylemişti.





İsrail: '10 Besic komutanı daha öldürüldü'

İsrail basını, ordu yetkililerinine dayandırdıkları haberlerde gece yapılan saldırılar sonucu Besic'in güçlerinin komutanı Gulan Rıza Süleymani ile birlikte Besic'i yöneten 10 üst düzey subayın da öldüğünü aktardı. Süleymani'nin yardımcısının da aynı saldırıda öldürüldüğü belirtildi.