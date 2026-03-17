Gazeteci Murat Keklikçi hayatını kaybetti Burhanettin Duran'dan taziye mesajı

Uzun yıllar savaş muhabirliği ve fotoğraf editörlüğü görevlerini başarıyla yürüten gazeteci Murat Keklikçi, geçirdiği kalp krizi sonucunda 56 yaşında hayata gözlerini yumdu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, hayatını kaybeden gazeteci Murat Keklikçi için başsağlığı diledi.

Bir süredir kalp yetmezliği şikayetiyle hastanede tedavi gören deneyimli gazeteci, yoğun bakım ünitesinde müşahede altında tutuluyordu.

Durumu ciddiyetini koruyan Keklikçi, sabah saatlerinde ani bir kalp krizi geçirdi. Doktorların tüm çabalarına rağmen usta gazeteci kurtarılamadı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, keklikçi için taziye mesajı yayımladı. Duran, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Savaş muhabirliği başta olmak üzere gazeteciliğin en zor alanlarında yıllarca emek veren, Sabah Gazetesi'nin kıymetli muhabiri ve fotoğraf editörü Murat Keklikçi'nin vefatını teessürle öğrendim. Meslek hayatı boyunca gerçeğin peşinden cesaretle giden Sayın Keklikçi'ye Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, Sabah Gazetesi ailesine ve basın camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun."

