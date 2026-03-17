Azerbaycan'da nevruz kutlamaları başladı

Azerbaycan'da Türk dünyasının en önemli bayramlarından, baharın habercisi kabul edilen Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı.

Abone ol

Kadim bayram geleneklerinin titizlikle yaşatıldığı Azerbaycan'da kutlamaların merkezi, Bakü'nün Surahanı ilçesinde bulunan Ateşgah Mabedi oldu.

Tarihi dokusu ve kültürel önemiyle öne çıkan mekan, Nevruz etkinliklerine ev sahipliği yaparak ziyaretçilerin akınına uğradı.

Bakü sakinleri, Ateşgah'ta düzenlenen programlara yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikler, temsili Dede Korkut ile Bahar Kız'ın, geleneksel kıyafetler giymiş askerlerin eşliğinde halkı selamlamasıyla başladı. Program boyunca sahne alan müzik grupları izleyicilere keyifli anlar yaşatırken, kurulan stantlarda Azerbaycan'a özgü yemekler, milli kıyafetler ve el sanatları sergilendi.

Nevruz ateşinin yakılmasıyla kutlamalar daha da renklenirken, ülkenin farklı bölgelerinden gelen sanatçılar yöresel kıyafetleriyle müzik ve dans performansları sundu. Bayramın vazgeçilmez simge karakterleri olan Köse ve Keçel arasındaki eğlenceli atışmalar da izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Kutlamalara renk katan cambaz gösterileri izleyenlere heyecan dolu anlar yaşatırken, pehlivan güreşleri ve çeşitli spor etkinlikleri de programın dikkat çeken bölümleri arasında yer aldı.

Azerbaycan'da Nevruz geleneği

Azerbaycan'da Nevruz hazırlıkları bayramdan yaklaşık bir ay önce başlıyor. Bu süreçte "su, ateş, rüzgar ve toprak çarşambaları" olarak bilinen özel günlerde farklı ritüeller gerçekleştiriliyor.

"Su çarşambası"nda evlerin etrafına temiz su serpilerek arınma simgelenirken, "ateş çarşambası"nda mahallelerde yakılan ateşler ve evlerde her birey için yakılan mumlar dikkati çekiyor. "Rüzgar çarşambası"nda benzer gelenekler sürdürülürken, en önemli gün olarak kabul edilen "toprak çarşambası"nda ise geniş sofralar kuruluyor ve büyük ateşler yakılıyor.

Nevruz'un en bilinen ritüelleri arasında ateş üzerinden atlamak ve bu sırada "Ağırlığım, uğurluğum odda kalsın" demek, yüzük falı bakmak, yumurta boyamak ve çeşitli geleneksel oyunlar yer alıyor.

Bayramın en önemli sembollerinden "semeni" ise ıslatılan buğdayın yeşermesiyle elde ediliyor. Doğanın canlanmasını, bereketi ve yeni başlangıçları temsil eden semeni, Nevruz'dan haftalar önce hazırlanıyor ve yeşeren filizler kırmızı kurdelelerle süslenerek evlerin başköşesine yerleştiriliyor.