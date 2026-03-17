BIST 13.154
DOLAR 44,21
EURO 50,95
ALTIN 7.118,86
HABER /  DÜNYA

"Yakıt tasarrufu" amacıyla çarşamba günleri tatil ilan edildi

"Yakıt tasarrufu" amacıyla çarşamba günleri tatil ilan edildi

Sri Lanka'da, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ekonomik etkilerine ve olası yakıt krizine karşı tasarruf tedbirleri kapsamında, kamu kurumlarında çarşamba günleri tatil ilan edildi.

Abone ol

BBC'nin haberine göre, üst düzey yetkililerle yaptığı acil toplantının ardından basına konuşan Sri Lanka Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake, "yakıt tasarrufu" amacıyla kamu kurumlarında çarşamba günlerinin tatil edildiğini bildirdi.

Dissanayake, "En kötüsüne hazırlanmalı, en iyisini umut etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Asya'da diğer ülkelerde de benzer tasarruf önlemleri uygulanmaya başlandı.

Tayland'da hükümet, klima kullanımını azaltmak için vatandaşlara daha hafif kıyafetler tercih etmeleri çağrısında bulunurken Myanmar'da özel araçların, plaka numaralarına göre dönüşümlü kullanılması kararlaştırıldı.

Bangladeş'te planlı elektrik kesintileri uygulanmaya başlanırken Filipinler'de ise bazı kamu kurumlarında çalışanların haftada en az bir gün uzaktan çalışması zorunlu hale getirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
