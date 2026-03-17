Filli Boya'dan Çanakkale'de "Zafere selam" projesiyle destek

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nın 'Ebedi Sponsoru' Filli Boya, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 111. yılında, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin temellerinin atıldığı ve dünya tarihinin seyrinin değiştiği Çanakkale, bugün sadece bir savaş alanı değil, bir milletin küllerinden doğuşunun en büyük açık hava müzesi olarak dikkati çekiyor.

Söz konusu kutsal toprakların kültürel mirasını korumayı milli ödev olarak gören şirket, 7 yıl önce başlattığı 'Ebedi Sponsorluk' kapsamında bölgedeki çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda hayata geçirdiği 'Zafere Selam' projesiyle Gelibolu Tarihi Alanı'ndaki şehitliklerden Şehitler Abidesi'ne 2 bin 100 gazi köy evinden okullara kadar her noktada bakım, koruma ve restorasyon desteği veren şirket, tarihi yarımadayı yarınlara taşıyor.

Bölgenin simgelerinden olan 'Dur Yolcu' silüetini AR-GE'sinde geliştirilen özel boyalarla yenileyerek günün her saati görünür kılan şirket, tarihin sadece kitaplarda değil, yaşanılan alanlarda da taze kalmasını sağlıyor.

Şirketin Cumhuriyetin 100. yılında hayata geçirilmesine destek verdiği 'Mustafa Kemal Yolu', ziyaretçilere Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 25 Nisan 1915'te Bigalı Köyü'nde kurduğu karargahtan savaş alanına kadar izlediği 17 kilometrelik güzergahı deneyimleme fırsatı sunuyor.

Dünyanın en büyük açık hava müzelerinden biri olarak kabul edilen 'Tarihi Alan' içerisinde ziyaretçilere muharebe alanlarını yerinde ve derinlemesine inceleme imkanı sunan rota, çocuklar için tasarlanan özel alanlar ve geceleme içeren turlar için oluşturulan kamp alanlarıyla bütüncül ziyaretçi deneyimi sunuyor.

Proje, bu anlamlı güzergahı yaşayan bir tarih yoluna dönüştürürken, bölgedeki konaklama sürelerinin uzamasını sağlayarak Bigalı Köyü esnafı başta olmak üzere yerel ekonomiye de katkı sağlıyor.

Şirket, fiziksel restorasyon çalışmalarını kültürel belleği tazelemek amacıyla 2024'te 'Çanakkale Ruhuna Selam' belgeselini hazırlayarak, tarihin sesini bugüne ve yarına taşımak adına bir adım daha attı.

Gazeteci ve sunucu Cüneyt Özdemir'in hazırlayıp sunduğu, sanatçı Fahir Atakoğlu'nun müzikleriyle zenginleşen belgesel, uzman akademisyenlerin anlatımıyla Çanakkale Zaferi’ni hazırlayan büyük dayanışma ruhunu ve bu zaferin Cumhuriyet'e giden yoldaki etkisini kalıcı eser olarak topluma sunuyor.

'Çanakkale ruhunu yaşatmak, tarihsel bir sorumluluk'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nippon Paint-Betek Türkiye Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Tayfun Küçükoğlu, Çanakkale ruhunu yaşatmanın kendileri için tarihsel bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Türkiye'nin kuruluşuna giden yolda önemli tarihsel dönemeç olan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün yönetimindeki ordunun zaferiyle tarihin yön değiştirdiği Çanakkale'de kültürel mirasın ve yaşam alanlarının geleceğe taşınması için çalıştıklarını aktaran Küçükoğlu, şöyle devam etti:

'Çanakkale ulusumuzun yeniden doğduğu varoluş destanımızın yazıldığı ve dayanışma şuurumuzun Çanakkale ruhu olarak tarihe kazındığı yerdir. Projemizle Gazi Mustafa Kemal'in silah arkadaşlarıyla büyük bir mücadele verdiği toprakların dünyanın en büyük ve anlamlı açık hava müzesi olmasını ve Türk milletinin Çanakkale ruhunu daha yakından hissetmesini, buradaki kahramanlığı, fedakarlığı daha iyi anlamasını hedefliyoruz.'

Küçükoğlu, ebedi destekçisi oldukları bu topraklarda bakım, koruma ve yenileme desteği vererek Çanakkale ruhunu gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini vurgulayarak, proje kapsamında gazi köyleri ve okulları boyadıklarını, boyamaya da devam edeceklerini anlattı.

Dünyada sembolleşmiş 'Dur Yolcu' anıtını özel boyalarıyla yenileyerek, 24 saat boyunca görülebilir olmasını sağladıklarına dikkati çeken Küçükoğlu, amaçlarının, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen her yaştan insanın, bağımsızlık ruhunu burada en derin şekilde hissetmesi olduğuna işaret etti.

Küçükoğlu, Cumhuriyet'in kuruluşuna giden yolda Mustafa Kemal Atatürk'ün yönettiği ordunun zaferiyle tarihin yön değiştirdiği söz konusu toprakların, en büyük hazineleri olduğunu belirtti

Destekçisi oldukları 17 kilometrelik Mustafa Kemal Yolu ile mirasın daha anlaşılır kılınmasını hedeflediklediklerini aktaran Küçükoğlu, şunları kaydetti:

'Zaferin 109. yılında hazırladığımız 'Çanakkale Ruhuna Selam' belgeselimizle de bu muazzam fedakarlığı kalıcı bir hafızaya dönüştürerek, zaferin ardındaki dayanışma ruhunu yaşatmayı amaçladık. Filli Boya olarak Çanakkale ruhunu ebediyen yaşatmak ve bu eşsiz mirası tüm canlılığıyla gelecek kuşaklara aktarmak için Tarihi Alan Başkanlığı ile omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz.'