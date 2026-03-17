Otobüs firmaları için Ramazan Bayramı kararı! Bakan duyurdu

TÜRKİYE Ramazan bayramına hazırlanırken yaşanacak yoğunluk için düzenleme yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı öncesi şehirler arası yolcu taşımacılığına yönelik yapılan yeni düzenlemeyi açıkladı. Artan talep nedeniyle otobüs firmalarına ek sefer imkânı tanındı.

Bayram dönemlerinde yolcu sayısının normal kapasitenin üzerine çıktığını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, mağduriyet yaşanmaması için turizm taşımacılığına kayıtlı araçların da seferlerde kullanılabileceğini duyurdu. Bakan şunları söyledi;

-“Bayramda yoğunluk olacağını öngörüyoruz. Mevcut tarifeli seferlerin bu talebi karşılayabilmesi için biletli yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarının turizm amaçlı yetkilendirilmiş araçlarını ek seferlerde kullanabilmelerine imkân tanıdık.”

BU ARAÇLARA İZİN VAR

Düzenlemeye göre B1 ve D1 yetki belgesi sahibi firmalar, belirlenen kurallar çerçevesinde turizm araçlarıyla ek sefer düzenleyebilecek. Bu kapsamda tarifeli hat dışına çıkılmaması, ücret tarifesine uyulması ve tüm sorumluluğun firmalarda olması şartı aranacak. Firmaların, Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi’ne bildirim yapmaları gerekecek.

Bakan Uraloğlu, uygulamanın süresine ilişkin olarak şunları ifade etti:

-"Biletli yolcu taşımacılığı yapan B1 ve D1 yetki belgesi sahibi firmalar; tarifeli hatlar dışına çıkmama, ücret tarifelerine uyma ve yapılan taşımadaki tüm sorumluluğu üstlenme şartıyla, ayrıca Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS)’ne bildirimde bulunmaları kaydıyla, B2 ve D2 yetki belgesi sahiplerinin 25 ve üzeri koltuk kapasitesine sahip taşıtlarını da kullanarak ek sefer yapabilecek.

-Firmalar, bu araçlarla gerçekleştirecekleri ek seferlerini 29 Mart gün sonuna kadar sürdürebilecek”