Muhittin Böcek itirafçısı mahkemede şaştı: 'Korkumdan yaptım eşimi...'

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında başkan Muhittin Böcek’in yargılandığı davada itirafçı tanık duruşmada çark etti. Tuncay Kaya verdiği ifadede özür dileyip "İtirafçı olmamı istediler. Eşimi de aldılar. Korkumdan dolayı yaptım" dedi. Savcı, yalan beyandan Kaya hakkında soruşturma talep etti.

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek’in de bulunduğu 41 sanığın yargılandığı davada ikinci güne itirafçı Tuncay Kaya'nın ifadesi damga vurdu.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasına, tutuklu sanıklar arasında yer alan Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve görevden uzaklaştırılan emniyet müdürü İlker Arslan’ın da bulunduğu toplam 41 sanık katıldı. Duruşmada müştekiler ve taraf avukatları da hazır bulundu. İlk gün, tutuklu sanıklar Muhittin Böcek, İlker Arslan, Okan Kaya, Gökhan Böcek ve Fazlı Ateş savunma yapmıştı. Bugün ise tutuksuz sanıkların ifadeleri alındı.

İTİRAFÇI ÇARKETTİ; KORKUMDAN YAPTIM

Duruşmada savunma yapan itirafçı Tuncay Kaya, daha önce verdiği ifadelerini yalanladı. Tuncay Kaya şunları söyledi;

-"Beni tutukladılar. İtirafçı olmamı istediler. Eşimi de aldılar. Çocuklarımı göremedim. Onun için çıkmak için itiraf ettim.

-Para aldı dediklerimin haklarından helallik istiyorum.

-Korkumdan dolayı yaptım"

SAVCI YALAN BEYANDAN İŞLEM İSTEDİ

Bu sözlerin ardından duruşma savcısı, Tuncay Kaya hakkında “yalan beyanda bulunduğu” gerekçesiyle işlem yapılmasını talep etti.

Muhittin Böcek, davanın ilk duruşmasının olduğu salı günü verdiği ifadede 'alnım açık, başım dik' demişti.