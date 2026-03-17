Yunanistan'dan 5 milyar avroluk silahlanma proğramı İsrail silahları da var

Yunanistan Savunma Bakanlığının, İsrail'den silah ithalatını da kapsayan yaklaşık 5 milyar avroluk silahlanma programını ilgili Meclis Komisyonuna sunduğu belirtildi.

Kathimerini gazetesinin haberine göre, Savunma Bakanlığının 5 milyar avroluk silahlanma programı, görüşülmek üzere Meclis Silahlanma Programları ve Sözleşmeleri Özel Daimi Komisyonuna sunuldu.

Söz konusu komite toplantılarının “gizlilik” özelliğine sahip olduğu hatırlatılan haberde, programın muhalefet partilerinin tamamı tarafından kabul edilmediği aktarıldı.

Öte yandan, Dış Politika ve Savunma Komisyonunun programı onaylamak üzere 23 Mart’ta toplanacağı ifade edildi.

Gazeteye göre, mobil uçaksavar Patriot sistemleri ve insansız hava aracı (İHA) savunma sistemlerinin yanı sıra, İsrail yapımı Spyder ve Barak MX hava savunma sistemleri ile Davud Sapanı (David’s Sling) sistemi de programa dahil oldu.

Dün Komisyon gündemine sunulan diğer kalemler ise F-35 kullanımına uygun hale getirilmek üzere Andravida Üssü’nün altyapı çalışmalarının başlatılması ve MEKO sınıfı firkateynlerin modernize edilmesi oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Altın günü böyle kapattı! Yükseliş var
Altın günü böyle kapattı! Yükseliş var
İsrail’den Irak ve Yemen vatandaşlarına "Tel Aviv adına casusluk yapmaları" çağrısı
İsrail’den Irak ve Yemen vatandaşlarına "Tel Aviv adına casusluk yapmaları" çağrısı
'Bu savaş İsrail kurgusu' diyen Trump'ın direktörü istifa etti! İran savaşı için bomba ifşa
'Bu savaş İsrail kurgusu' diyen Trump'ın direktörü istifa etti! İran savaşı için bomba ifşa
MHP'de bayramlaşma programı belli oldu
MHP'de bayramlaşma programı belli oldu
IC Holding veri merkezi çözümlerini küresele taşıyacak işbirliğine imza attı
IC Holding veri merkezi çözümlerini küresele taşıyacak işbirliğine imza attı
Filli Boya'dan Çanakkale'de "Zafere selam" projesiyle destek
Filli Boya'dan Çanakkale'de "Zafere selam" projesiyle destek
Galatasaray, Liverpool maçı için İngiltere'ye gitti
Galatasaray, Liverpool maçı için İngiltere'ye gitti
Selçuk Özdağ'dan savunma sanayasinde "şeffaflık yok" eleştirisi
Selçuk Özdağ'dan savunma sanayasinde "şeffaflık yok" eleştirisi
İskenderunspor'da Gökhan Zan ile yollar ayrıldı
İskenderunspor'da Gökhan Zan ile yollar ayrıldı
Özgür Özel Akın Gürlek'e ait olduğunu iddia ettiği mal varlığını açıkladı Akın Gürlek'ten jet yanıt geldi
Özgür Özel Akın Gürlek'e ait olduğunu iddia ettiği mal varlığını açıkladı Akın Gürlek'ten jet yanıt geldi
İspanya, petrol fiyatlarındaki artışa karşı 11,5 milyon varil petrolü serbest bırakacak
İspanya, petrol fiyatlarındaki artışa karşı 11,5 milyon varil petrolü serbest bırakacak
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi