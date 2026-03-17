İsrail’den Irak ve Yemen vatandaşlarına "Tel Aviv adına casusluk yapmaları" çağrısı

İsrail ordusu, Irak ve Yemen’deki vatandaşlarına, ülkelerindeki bazı silahlı gruplara ilişkin bilgi paylaşmaları ve Tel Aviv adına casusluk faaliyetlerinde bulunmaları çağrısında bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Irak ve Yemen’deki vatandaşların karekod üzerinden açılacak bir uygulama aracılığıyla kendileriyle iletişime geçebileceğini duyurdu.

Söz konusu çağrının, bölgede bazı silahlı yapıların güvenliği tehdit edebileceği uyarısıyla sonucu yapıldığı ileri sürülen açıklamada, vatandaşlardan gelen mesajlar ve bilgiler doğrultusunda resmi kanallar üzerinden yönlendirme sağlandığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Irak ve Yemen’deki İsrail vatandaşlarına dikkatli olmaları ve güvenlik önlemlerini almalarının gereği aktarıldı.

