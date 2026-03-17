Türkiye’nin ilk yerli genel maksat helikopteri Gökbey'e uçuş sertifikası

Türkiye’nin ilk özgün genel maksat helikopteri GÖKBEY’in sivil sertifikasyon süreci tamamlandı. Böylece helikoptere, Türkiye’nin kendi sivil otoritesi aracılığıyla sertifikasyon verilmiş oldu.

Genel maksat helikopteri GÖKBEY’in sivil sertifikasyon süreci tamamlandı. Böylece, Türkiye’nin ilk kez kendi ürettiği bir helikoptere, kendi sivil otoritesi aracılığıyla sertifikasyon verildi.

Türkiye’nin ilk özgün genel maksat helikopteri T625 Gökbey, havacılık alanında yerli ve milli projeler arasında öne çıkıyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen helikopter, hem sivil hem askeri görevlerde kullanılmak üzere tasarlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gökbey Helikopteri'nin Hava Aracı, Motor veya Pervane Tasarımının ve Performansının Uçuşa Elverişlilik Sertifikası takdim törenindeki konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Son yıllarda yaşadığımız bölgesel çatışmalar ve ambargolar, bize bir kez daha gösterdi ki: Kendi teknolojimizi kendimiz üretmek,sadece bir tercih değil, bir zorunluluktur.Yerli ve milli üretim, vatanımızın güvenliği, ekonomimizin bağımsızlığı ve geleceğimizin teminatıdır.Bugün burada kutladığımız başarı da işte bu anlayışın somut bir meyvesidir.

Savunma sanayi ürünleri,makine,medikal,ulaştırma,elektrik-elektronik ve haberleşme sektörleri gibi birçok stratejik alanda yüksek teknolojiye sahip milli ürünlerimizle dünya çapında küresel bir üretici ve ihracat ülkesi olduk.

Kendi otomobilimizi,haberleşme ve gözlem uydularımızı,savaş uçaklarımızı, helikopterlerimizi,gemilerimizi, elektrikli trenlerimizi üreterek tarihe damga vuran bir süreç yaşadık.

Savunma sanayii alanında dünya güç dengelerini değiştiren İHA/SİHA teknolojilerimizle başladık;Bayraktar TB2,Akıncı, Kızılelma gibi platformlarla gökyüzünde söz sahibi olduk.MİLGEM projesiyle kendi savaş gemilerimizi,TCG Anadolu ile dünyanın ilk SİHA gemisini denize indirdik.

TUSAŞ'ın 1973'te iki küçük kulübede başlayan bağımsızlık yolculuğu; Bugün 4 milyon metrekarelik dev tesislerde, KAAN'dan HÜRJET'e, ANKA'dan ATAK-2'ye kadar dünya çapında projelerle taçlandı.

GÖKBEY, sadece bir helikopter değil; sivil havacılıkta bağımsızlığımızın, sağlık, yangın söndürme, genel maksat görevlerinde milletimize hizmet edecek milli gururumuzdur.

Başta Savunma Sanayi Başkanlığı olmak üzere,bu tarihi başarıyı gerçekleştiren herkesi yürekten tebrik ediyorum.Öncelikle, özveri ve emekleriyle bu gururu bize yaşatan TUSAŞ ailesini, Genel Müdürümüz Mehmet Demiroğlu'nu ve tüm mühendislerimizi, teknisyenlerimizi kutluyorum.

Bu eser,hepimizin ortak başarısıdır; şehitlerimizin aziz hatıralarına da en güzel armağandır.

GÖKBEY'imizin ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.