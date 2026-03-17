Ramazan Bayramı öncesi denetimler sıklaştı: Fahiş fiyat ve etiket kontrolü

Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte Türkiye genelinde Ticaret İl Müdürlükleri denetimlerini yoğunlaştırdı. Başta gıda ve temel ihtiyaç ürünleri olmak üzere birçok kalemde fiyat ve etiket kontrolleri sıklaştırıldı.

Ramazan Bayramı öncesi birçok işletmede etiket ve fahiş fiyat kontrolü yapılıyor. Konya’da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, marketlerde fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.

Özellikle bayram öncesi talebin arttığı ürünlere odaklanan ekipler, etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki farkı, fiyat değişim tarihlerini ve ürünlerin önceki fiyatlarını inceledi.

Konya Ticaret İl Müdürü Mustafa Çağlayan, denetimlerin sadece marketlerle sınırlı olmadığını belirterek restoran, pastane ve konfeksiyon mağazalarında da sürdüğünü ifade etti.

Çağlayan, yıl başından bu yana 600’ün üzerinde iş yerinin denetlendiğini ve yaklaşık 1 milyon 250 bin lira ceza uygulandığını açıkladı.

VAN'DA DA EKİPLER SAHADA

Van’da da ekipler, fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla denetimlerini artırdı.

Etiket ile kasa fiyatı arasındaki farklar, ürün bilgileri ve fiyat değişim tarihleri detaylı şekilde incelendi.

Ticaret İl Müdürü Derya Ayaydın, son üç aylık fiyatların karşılaştırıldığını belirterek, fahiş fiyat tespit edilen durumların Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na iletildiğini söyledi.Denetimlerde bazı işletmelere tutanak tutulduğu bildirildi.

KAYSERİ'DE YÜZLERCE FİRMAYA İNCELEME

Kayseri’de denetimler Melikgazi ilçesi başta olmak üzere il genelinde sürdürüldü. Ticaret İl Müdürü Gazi Dinçaslan, ramazan boyunca 227 firmada 7 bin 349 ürünün denetlendiğini, 30 firmada 46 aykırılık tespit edilerek 826 bin 498 lira ceza kesildiğini açıkladı.

Ekipler, marketlerde alışveriş yaparak etiket ve kasa fiyatlarını birebir karşılaştırdı.

MALATYA'DA KENT GENELİ KONTROL

Malatya’da ise yılbaşından bu yana 1707 işletmede 117 bin 859 ürün denetlendi. Yapılan kontrollerde 316 ihlal tespit edilirken toplam 1 milyon 255 lira ceza uygulandı.

Ticaret İl Müdür Vekili Songül Esen, özellikle market, kafe, restoran ve fırınlarda denetimlerin sürdüğünü belirterek, vatandaşların güvenli alışveriş yapmasının hedeflendiğini vurguladı.

AMAÇ TÜKETİCİYİ KORUMAK

Ramazan Bayramı öncesi artan talebin fırsatçılığa dönüşmemesi için denetimlerin hem sahada hem de masa başında titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

Vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları “Alo 175”, CİMER ve e-Devlet üzerinden bildirebileceği hatırlatıldı.