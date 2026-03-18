'Al başına belayı'! Cihat Yaycı'dan tedirgin eden plan 'Onlar bize savaş açacak'

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Türkiye'yi bekleyen 'NATO 2.0' oluşumuyla ilgili tedirgin eden değerlendirmelerde bulundu. Cihat Yaycı, söz konusu oluşumun kurulması halinde Türkiye'nin savaşa girebileceğini söyledi. Yaycı'nın iddiasına göre NATO 2.0 versiyonda Türkiye yerine İsrail ve Güney Kıbrıs alınırsa Türkiye doğrudan hedef olacak.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile bir olup İran'a saldırmış; rejimi devirme hayalleri suya düşünce 'kendilerine destek vermediği' gerekçesiyle NATO ülkelerini hedef almıştı. NATO'dan çıkma tehdidini de dillendiren Trump'ın bu açıklamaları, TVNET'te canlı yayınlanan Akıl Odası programında ele alındı. CTürkiye'nin çıkarılıp İsrail'in monte edileceği olası bir NATO 2.0 versiyonuna dikkat çeken Cihat Yaycı, bu durum "Türkiye’nin doğrudan hedef tahtasına oturtulduğunu gösterir" dedi.

NATO 2.0 TÜRKİYE HEDEF OLABİLİR
“ABD, NATO’dan çıkabilir mi?” sorusunu yanıtlayan Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, şunları söyledi;

-"NATO 2.0 senaryolarında ABD’nin NATO’dan çıkıp yeni oluşturulacak bir yapıda Türkiye’nin yer almayacağı ihtimali Türkiye’nin doğrudan hedef tahtasına oturtulduğunu gösterir."

TÜRKİYE YERİNE İSRAİL ALINIRSA...
-NATO 2.0 kurulursa ve biz buradan çıkarılırsak Türkiye'nin durumu ne olur? Bize şu anda NATO üyesi olduğumuz için doğrudan müdahale edilemiyor, ortada bir caydırıcılık unsuru var.

-Eğer bu oluşum kurulursa Güney Kıbrıs ve İsrail'i NATO'ya alacaklar. Girerse Türkiye işgalci konumuna düşer mi? İşte al başına belayı.

-Bu çok kritik bir durumdur. 'NATO çöküyor, ABD buradan çıkıyor' söylemleri bir jeopoloitik planın parçasıdır. Bu bir kurgudur. İran savaşından sonra küresel sistemdeki bir değişim bekleniyor. Sürpriz olacak gelişmeler yaşanacak.

-Umarım o sürpriz Türkiye'ye sürpriz olmaz.
-Güney Kıbrıs'ın NATO'ya alınma durumu savaş çıkma durumudur.
-Biz onlara savaş açmasak da onlar bize savaş açacaktır


-Geçtiğimiz aylarda terörist Duran Kalkan'ın 'Dananın kuyruğu Kıbrıs'ta kopacak' sözleri bir terörist elebaşısının tek başına sarf edeceği cümleler değil.

