Öldüğü söyleniyordu! Netanyahu İran halkına çağrı yaptı "Biz yukarıdan izliyoruz"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırılar düzenledikleri İran'da halka sokağa çıkma çağrısı yaptı. İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, Tel Aviv'deki İsrail Savunma Bakanlığı kompleksi "Kirya"da Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve dış istihbarat servisi Mossad Direktörü David Barnea başta olmak üzere üst düzey güvenlik yetkilileriyle bir araya geldi.

Netanyahu, burada yaptığı konuşmada, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ve Besic Güçleri Komutanı Gulam Rıza Süleymani'ye yönelik düzenlenen ve iki ismin ölümüyle sonuçlanan suikastları hatırlattı.

İsrail'in ABD ile ortak saldırılar düzenlediği İran'daki halka seslenerek İsrail uçaklarının kavşaklarda ve şehir meydanlarında İranlı yetkililere saldırılar düzenlemeyi sürdürdüğünü söyleyen Netanyahu, Nevruz Bayramı'nın yaklaşmasına işaret ederek "Kutlamaya devam edin. Biz yukarıdan izliyoruz." sözleriyle kitlesel gösteri çağrısı yaptı ve "sokağa çıkın, sizi koruyacağız" mesajı verdi.

Ölüp ölmediği günlerdir tartışılıyor

İran tarafından İsrail'e düzenlenen saldırıların hedeflerinden birinde, bazı haber kaynakları Netanyahu'nun hayatını kaybetmiş olabileceğini öne sürdü. Vurulan noktalardan birinde bulunan ev hakkında yayın yapan İsrailli bir gazeteci, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Netanyahu bu evde ölmüş olabilir" ifadelerini kullandı. Ancak bu paylaşım kısa süre sonra silindi ve iddialar doğrulanmadı.

Netanyahu nerede?

İddiaların güçlenmesine neden olan bir başka detay ise Netanyahu'nun kritik bir güvenlik bilgilendirme toplantısına katılmaması oldu. Toplantıya İsrail Savunma Bakanı Israel Katz başkanlık ederken, Başbakan'ın toplantıda bulunmaması dikkat çekti. Bu durum, sosyal medyada ve uluslararası haber kaynaklarında spekülasyonların artmasına yol açtı.

İsrail Başbakanlık Ofisi, X üzerinden yaptığı kısa bir paylaşımda, "Kendisine ulaşmak için çabalarımız sürüyor" ifadelerini kullandı. Ancak bu paylaşım da bir süre sonra kaldırıldı ve Netanyahu'nun mevcut konumu hakkında resmi bir bilgi paylaşılmadı.

Netanyahu'nun ölüp ölmediği tartışılırken, İsrail Başbakanı'nın hesabından art arda görüntüler paylaşılmıştı. Ancak video ve fotoğraflardaki bazı detaylar yapay zeka kullanıldığına yönelik şüpheler uyandırmıştı.

Kanadalı gazetecinin raporu şüpheleri artırdı

Uluslararası kamuoyunda dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Kanadalı gazeteci Mark Slabinski, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'a yönelik saldırılar sırasında öldüğüne dair güvenilir bilgilere ulaştığını ileri sürdü. Slabinski, yaptığı açıklamada Netanyahu'nun öldüğüne ilişkin raporların kendisine ulaştığını iddia ederken, söz konusu bilgilerin henüz resmi makamlarca doğrulanmadığı görüldü.

"Bana bir şey olursa..."

Açıklamasının ardından ölüm tehditleri aldığını belirten Slabinski, dikkat çeken ifadeler kullandı. Gazeteci, "İntihar eğilimim yok. Toronto'da arkadaşlarım ve ailem var. Eğer bana bir şey olursa, bunun sorumlusu Mossad'dır" dedi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.