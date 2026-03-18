İzmir'de operasyon: Ruhsatsız silah ve sahte içki ele geçirildi

İzmir'de operasyon: Ruhsatsız silah ve sahte içki ele geçirildi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde düzenlenen helikopter destekli operasyonda, 149 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda silah parçası ve bir miktar esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, dün belirlenen bir adrese helikopter destekli baskın düzenledi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda, 149 ruhsatsız tabanca, 77 tabanca gövdesi, 38 icra yayı ile bir miktar esrar ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

SAHTE İÇKİ YAKALANDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte taklit ve sahte şişeli içki satışı ve dağıtımını yapan şüpheliler ile bağlantılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin yürüttüğü teknik ve fiziki çalışmanın ardından şüphelilerin kullandığı imalat ve depo adresleri belirlendi.

İzmir, Aydın, Manisa ve Mardin'de tespit edilen 5 ikamet, 3 depo, 1 iş yeri ve 6 araca eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyon kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 40,2 ton taklit etiketli etil alkol, 500 taklit etiket, 1500 kapak, 80 boş bidon, 15 adet 1 tonluk boş tank, 3 etil alkol arıtma cihazı ile aktarım motoru ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.

