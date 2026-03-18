Tekirdağ'da yağ fabrikasındaki patlama: 1 kişi öldü

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yağ fabrikasında buhar kazanının patlaması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti.

Organize Sanayi Bölgesi'nde yağ üretimi yapan bir fabrikadaki buhar kazanında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada fabrikada çalışan işçi Cumhur Önbay (48) hayatını kaybetti.

Ölen işçinin cenazesi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Hayrabolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Edirne'de amatör futbol takımı tek penaltı atışı için 226 kilometre yol katetti
Edirne'de amatör futbol takımı tek penaltı atışı için 226 kilometre yol katetti
İzmir'de operasyon: Ruhsatsız silah ve sahte içki ele geçirildi
İzmir'de operasyon: Ruhsatsız silah ve sahte içki ele geçirildi
Sancaktepe'de feci ölüm trafik ışıklarına bakmadı canından oldu
Sancaktepe'de feci ölüm trafik ışıklarına bakmadı canından oldu
Katılımevim’de Genel Müdürlük görevine Nuh Suat Karataş atandı
Katılımevim’de Genel Müdürlük görevine Nuh Suat Karataş atandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ameliyat olan Fatih Altaylı'ya telefon
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ameliyat olan Fatih Altaylı'ya telefon
ABD'de enflasyon şoku şubat ayı beklentilerin üzerinde arttı
ABD'de enflasyon şoku şubat ayı beklentilerin üzerinde arttı
Trump iltica edin demişti! İran kadın futbol oyuncularının kararına bakın
Trump iltica edin demişti! İran kadın futbol oyuncularının kararına bakın
19 Mart'taki seferler iptal! Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli
19 Mart'taki seferler iptal! Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli
ABD Başkanı Trump NATO müttefiklerini hedef aldı: Aptallar
ABD Başkanı Trump NATO müttefiklerini hedef aldı: Aptallar
'Müstehcenlik' suçundan alınmıştı! Testo Taylan tutuklandı
'Müstehcenlik' suçundan alınmıştı! Testo Taylan tutuklandı
İstanbul Valisi Gül'den bayram öncesi otogardaki polis denetim noktasına ziyaret
İstanbul Valisi Gül'den bayram öncesi otogardaki polis denetim noktasına ziyaret
Bakanlıktan "Bayram desteği" iddialarına ilişkin açıklama
Bakanlıktan "Bayram desteği" iddialarına ilişkin açıklama