Togg’dan araç satışında yeni dönem: Anlık fiyat teklifi alınabilecek

Togg’dan araç satışında yeni dönem: Anlık fiyat teklifi alınabilecek

Togg’un dijital mobilite platformu Trumore ile Borusan Next arasında yeni bir iş birliği yapıldı. Kullanıcılar artık uygulama üzerinden araç bilgilerini girerek anlık fiyat teklifi alabilecek ve satış sürecini dijital ortamda başlatabilecek.

Togg’dan araç satışında yeni dönem: Anlık fiyat teklifi alınabilecek - Resim: 1

Togg’un dijital mobilite platformu Trumore, ikinci el araç platformu Borusan Next ile iş birliğine gitti.

116
Togg’dan araç satışında yeni dönem: Anlık fiyat teklifi alınabilecek - Resim: 2

Yeni entegrasyon sayesinde kullanıcılar, araçlarının bilgilerini uygulama üzerinden girerek anlık fiyat teklifi alabilecek ve satış sürecini tamamen dijital ortamda başlatabilecek.

216
Togg’dan araç satışında yeni dönem: Anlık fiyat teklifi alınabilecek - Resim: 3

Araç bilgileri giriliyor, anlık teklif geliyor

Trumore uygulamasına giriş yapan kullanıcılar araçlarının marka, model, yıl ve kilometre gibi temel bilgilerini sisteme giriyor. Sistem, Borusan Next’in gelişmiş değerleme motoruyla eşleşerek gerçek zamanlı fiyat teklifi sunuyor.

316
Togg’dan araç satışında yeni dönem: Anlık fiyat teklifi alınabilecek - Resim: 4

Satış süreci uygulama üzerinden ilerleyecek

Kullanıcılar teklifi kabul ettikten sonra yine Trumore üzerinden ekspertiz randevusu oluşturabiliyor.

416