Togg’dan araç satışında yeni dönem: Anlık fiyat teklifi alınabilecek
Togg’un dijital mobilite platformu Trumore ile Borusan Next arasında yeni bir iş birliği yapıldı. Kullanıcılar artık uygulama üzerinden araç bilgilerini girerek anlık fiyat teklifi alabilecek ve satış sürecini dijital ortamda başlatabilecek.
Araç bilgileri giriliyor, anlık teklif geliyor
Trumore uygulamasına giriş yapan kullanıcılar araçlarının marka, model, yıl ve kilometre gibi temel bilgilerini sisteme giriyor. Sistem, Borusan Next’in gelişmiş değerleme motoruyla eşleşerek gerçek zamanlı fiyat teklifi sunuyor.
Satış süreci uygulama üzerinden ilerleyecek
Kullanıcılar teklifi kabul ettikten sonra yine Trumore üzerinden ekspertiz randevusu oluşturabiliyor.