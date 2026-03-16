Benzinli mi yoksa elektrikli mi otomobil almalı? Hangisi daha ekonomik? Fiyat farkına bakın
Akaryakıt litre fiyatlarının 65 lirayı aşmasıyla benzinli araçların depo maliyeti 4 bin liraya dayandı. Otomobil almak isteyenlerin kafası karışık... Elektrikli araçlar mı benzinli araçlar mı daha ekonomik?Türkiye'de şarj istasyonları yeterli mi? İşte merak edilen karşılaştırma.
Orta Doğu'da patlak veren Hürmüz kriziyle birlikte artan petrol fiyatları tüketicileri hangi araç türünün daha ekonomik olduğu yönünde ikileme düşürdü.
Türkiye'de akaryakıt fiyatları benzinde litre başına 61,26 TL, motorinde ise 65,76 TL seviyesine ulaştı. Bu artış, içten yanmalı araç kullanıcılarının yakıt giderlerini önemli ölçüde yükseltti. Sabah'ta yer alan habere göre artık ortalama tüketim değerleri baz alındığında, benzinli otomobiller ile elektrikli araçlar arasındaki maliyet farkı giderek belirginleşmiş durumda.
Türkiye'de yaygın olarak tercih edilen C segment benzinli araçların depo kapasitesi 45 ile 65 litre arasında değişiyor. Depoyu tamamen doldurmak isteyen bir sürücünün ödeyeceği tutar ise güncel fiyatlarla yaklaşık 2.700 TL'den 3.900 TL'ye kadar çıkabiliyor.
Elektrikli araçlarda ise; aracı yüzde 100 şarj etmek isteyen araç sahibi kullanacağı şarj tipine göre değişiklik gösterse de Elektrikli araçta "full" demek bataryayı yüzde 0'dan yüzde 100'e doldurmak demek. Maliyeti örnekleri ise şu şekilde :