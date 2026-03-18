Trabzonspor, deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Eyüpspor, sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi bordo-mavili ekip 1-0 kazandı.

Trabzonspor'un golünü 66'ncı dakikada Augusto kaydetti.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 60'a yükseltti. 22 puanda kalan Eyüpspor ise haftayı düşme hattında kapatmayı garantiledi.

Süper Lig'de gelecek hafta Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Eyüpspor ise deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye devreye girdi: Pakistan savaşa ara verdi
Türkiye devreye girdi: Pakistan savaşa ara verdi
Antalya'da rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında ara karar
Antalya'da rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında ara karar
Trump'ın tehdidi sonrası NATO'dan açıklama: Hürmüz için çalışıyoruz
Trump'ın tehdidi sonrası NATO'dan açıklama: Hürmüz için çalışıyoruz
İran vites yükseltti 3 ülkede 5 tesisi vuracağını duyurdu! Dünyayı şok eden duyuru
İran vites yükseltti 3 ülkede 5 tesisi vuracağını duyurdu! Dünyayı şok eden duyuru
AVM çıkışı Tamer Karadağlı'ya sözlü saldırı: Şikayetçi oldu
AVM çıkışı Tamer Karadağlı'ya sözlü saldırı: Şikayetçi oldu
Araba camına takılan telefon tutucular yasaklanıyor cezası da çok ağır
Araba camına takılan telefon tutucular yasaklanıyor cezası da çok ağır
MHP lideri Devlet Bahçeli'den 18 Mart mesajı
MHP lideri Devlet Bahçeli'den 18 Mart mesajı
Tekirdağ'da yağ fabrikasındaki patlama: 1 kişi öldü
Tekirdağ'da yağ fabrikasındaki patlama: 1 kişi öldü
Edirne'de amatör futbol takımı tek penaltı atışı için 226 kilometre yol katetti
Edirne'de amatör futbol takımı tek penaltı atışı için 226 kilometre yol katetti
İzmir'de operasyon: Ruhsatsız silah ve sahte içki ele geçirildi
İzmir'de operasyon: Ruhsatsız silah ve sahte içki ele geçirildi
Sancaktepe'de feci ölüm trafik ışıklarına bakmadı canından oldu
Sancaktepe'de feci ölüm trafik ışıklarına bakmadı canından oldu
Katılımevim’de Genel Müdürlük görevine Nuh Suat Karataş atandı
Katılımevim’de Genel Müdürlük görevine Nuh Suat Karataş atandı