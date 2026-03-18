Trabzonspor, deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Eyüpspor, sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi bordo-mavili ekip 1-0 kazandı.
Trabzonspor'un golünü 66'ncı dakikada Augusto kaydetti.
Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 60'a yükseltti. 22 puanda kalan Eyüpspor ise haftayı düşme hattında kapatmayı garantiledi.
Süper Lig'de gelecek hafta Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Eyüpspor ise deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.