Trump'ın tehdidi sonrası NATO'dan açıklama: Hürmüz için çalışıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump'ın "NATO'dan çıkarız" tehdidi sonrası NATO Genel Sekreteri Mark Rutte açıklama yaptı. Rutte, "Hürmüz için çalışıyoruz" dedi.

Donald Trump NATO'dan çıkmakla tehdit etmişti.NATO lideri Rutte'den geri adım geldi. ABD Başkanı Donald Trump, geride kalan günlerde İran’a yönelik operasyonlar ve NATO’nun tutumuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Trump, özellikle Hürmüz Boğazı’nın güvenliği konusunda müttefik ülkelerin yeterince sorumluluk almadığını savundu.

Trump'ın peş peşe çıkışlarının ardından NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'den Hürmüz Boğazı ile ilgili açıklama geldi. Rutte'nin yapmış olduğu "Hürmüz için çalışıyoruz. Müttefikler Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda görüşmeler yapıyor." mesajının detayı ise şimdilik net değil.

Uzman isimler NATO ülkelerinin doğrudan bir çatışmanın tarafı olacağı bir çözümün imkansız olduğu görüşünde hemfikir.

"BOĞAZI EN ÇOK BAĞIMLI OLANLAR KORUSUN"

Trump, ABD’nin enerji ihtiyacı açısından Hürmüz Boğazı’na bağımlılığının çok düşük olduğunu belirterek, bu kritik geçiş noktasının korunması için diğer ülkelerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

Çin’in yüzde 90, Japonya’nın yüzde 95 ve Güney Kore’nin yüzde 35 oranında bu hatta bağımlı olduğunu vurgulayan Trump, “Ekonomileri bizimkinden çok daha fazla Hürmüz Boğazı’na bağlı olan ülkeleri burayı koruma konusunda teşvik ediyoruz” dedi.

ABD’nin yıllardır bu bölgeyi “bedavaya” koruduğunu savunan Trump, artık ilgili ülkelerin öne çıkması gerektiğini dile getirdi.

"NATO YARDIMA GELMEDİ" ELEŞTİRİSİ

Trump, NATO müttefiklerinin büyük bölümünün ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonuna katılmak istemediğini belirterek, bu durumu eleştirdi.

ABD’nin yıllardır ittifak için büyük mali yük üstlendiğini ifade eden Trump, “Biz onları koruyoruz ama onlar ihtiyaç duyduğumuzda bizim için bir şey yapmıyor” dedi.

Trump ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşında ABD’nin NATO’ya güçlü destek verdiğini hatırlatarak, “Biz onlara Ukrayna’da yardım ettik ama onlar İran’da yardım etmediler. Bence NATO çok aptalca bir hata yapıyor” ifadelerini kullandı.

"KÖRFEZ ÜLKELERİ YANIMIZDA" VURGUSU

Trump, İran’a karşı yürütülen operasyonlarda Orta Doğu ülkelerinden destek aldıklarını belirterek Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve İsrail’in bu süreçte yanlarında olduğunu söyledi.

İran’ın Hürmüz Boğazı’nı mayınlama ihtimaline de değinen Trump, bunun ciddi bir tehdit oluşturduğunu ve Avrupa ülkelerinin mayın temizleme kapasitesine rağmen destek vermemesinin hayal kırıklığı yarattığını ifade etti.

ABD NATO'DAN AYRILACAK MI?

Trump, ABD’nin NATO’dan ayrılma ihtimaliyle ilgili soruya ise kapıyı tamamen kapatmadı ancak şu aşamada böyle bir planı olmadığını söyledi.

ABD’nin NATO için “trilyonlarca dolar” harcadığını vurgulayan Trump, ittifakın mevcut işleyişinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.