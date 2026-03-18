İşte Hürmüz'e gemi göndermeyi reddeden bütün ülkeler!
ABD küresel bir krize dönüşen Hürmüz Boğazı'nın açılması için yardım isteyen ABD umduğunu bulamadı. Son gelişmeler yaşanırken bir NATO ülkesinin daha reddettiği bilgisine ulaşıldı...
Peki hangi ülkeler Trump'ın Hürmüz Boğazı isteğini reddetti?
ABD HÜRMÜZ İÇİN DİĞER ÜLKELERE ADETA YALVARIYOR
Orta Doğu’da tırmanan ABD-İran savaşı Hürmüz Boğazı’nı kilitlerken, ABD Başkanı Donald Trump müttefiklerine acil askeri destek çağrısında bulundu. Savaşın giderek genişlemesi ve enerji hatlarının felç olması üzerine Trump, bölgedeki deniz trafiğini açmak için uluslararası bir donanma gücü oluşturulmasını talep etti.
TRUMP'IN İSTEĞİNİ KORKUSUZCA REDDETTİLER
Ancak Washington’ın bu hamlesi beklenen karşılığı bulmadı ve birçok ülke ABD’nin talebini net bir dille reddetti.
Beyaz Saray’ın askeri stratejisine karşı duran bu aktörler, sıcak çatışmanın bir parçası olmayacaklarını ilan ederek Hürmüz’e gemi göndermeyeceklerini resmen duyurdu.
POLONYA DA ASKER GÖNDERMEYECEĞİNİ AÇIKLADI!
Polonya Başbakanı Donald Tusk, ABD Başkanı Donald Trump'ın müttefiklerin Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamamasının "NATO'nun geleceği için çok kötü" olacağına dair açıklamasına ilişkin, "İran'a asker göndermeyeceğiz, bu çatışma güvenliğimizi doğrudan etkilemiyor." dedi.
İŞTE HÜRMÜZ BOĞAZI'NA GEMİ GÖNDERMEYİ REDDEDEN ÜLKELER!