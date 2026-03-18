İran'ın 'Dans eden füze'si ilk kez sahada! İsrail’i delip geçti!
ran, İsrail ve ABD arasında devam eden çatışmada stratejik açıdan önemli bir adım olarak, “Gerçek Vaat-4” operasyonunun 54. dalgası kapsamında Sejjil orta menzilli balistik füzesini kullandığını doğruladı.
Interesting Engineering sitesinde yer alan habere göre, son raporlar, Sejjil-2'nin mevcut savaşta ilk kez kullanıldığını ve caydırıcılıktan aktif konuşlandırmaya geçişi işaret ettiğini gösteriyor.
İsrail yetkilileri füze saldırısını doğrulayarak, etkilenen bölgelerde yaralanmalar ve hasar olduğunu bildirdi. Bu fırlatma, çatışmaya daha gelişmiş sistemlerin dahil edilmesiyle birlikte karşılıklı saldırıların yoğunluğunun arttığını gösteriyor.
CSIS Füze Tehdidi projesine göre , füze yaklaşık 700 kilogram yük taşıyabiliyor, yaklaşık 18 metre uzunluğunda ve fırlatma ağırlığı 23.000 kilogramı aşıyor.
Yol üzerinde hareket edebilen bir sistem olarak sınıflandırılması, stratejik değerini daha da artırmaktadır.
Mobil fırlatma rampaları, sistemin hızlı bir şekilde taşınmasına, ateşlenmesine ve yerinin değiştirilmesine olanak tanıyarak önleyici saldırılara karşı savunmasızlığını azaltır.