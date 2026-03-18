“Atasoy’dan 18 Mart mesajı: Çanakkale ruhuyla geleceğe!”

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı ve Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Nezaket Emine Atasoy mesajında, Çanakkale Zaferi’nin Türk milletinin vatan sevgisi, fedakârlığı ve sarsılmaz inancının en güçlü simgelerinden biri olduğunu ifade etti.

Atasoy, “Çanakkale’de yazılan bu büyük destan, milletimizin birlik ve beraberlik içinde neleri başarabileceğinin en anlamlı göstergesidir. Şehitlerimizin canları pahasına bizlere emanet ettiği bu aziz vatanı korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde bırakmak hepimizin en büyük sorumluluğudur. Bizler de bu bilinçle, ülkemizin kalkınması ve daha aydınlık yarınlara ulaşması için çalışmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Çanakkale’de destan yazan tüm kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.