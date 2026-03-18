Bakan Kurum’un Adıyaman İndere esnaf paylaşımı dikkat çekti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye’nin en büyük 2. şantiyesinin kurulduğu Adıyaman İndere’de yeni iş yerini açan esnafın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Kurum mesajında, “Sadece yuvalar değil, ekmek tekneleri de inşa ettik. Adıyaman İndere’de yuvasıyla dükkanıyla yepyeni kocaman bir dünya kurduk. Bereketi, misafirleri daim olsun” ifadelerine yer verdi.

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Adıyaman'da uydu kent olarak inşa edilen İndere'de yeni bir yaşam başladı. Emlak Konut GYO, İndere'de 700 futbol sahası büyüklüğüne eş değer 5 milyon metrekare alanda 16 bin 467'si konut, 355'i iş yeri olmak üzere toplam 16 bin 822 ev ve iş yerini inşa etti. Bakan Kurum, ticari hayatın yeniden canlanmaya başladığı bölgede yeni açılan bir iş yerinin görüntülerini ve vatandaşların görüşlerini sosyal medya hesabından paylaştı.

SEDAT YETKİN: MESLEĞİMİ BIRAKMIŞTIM, İNDERE’DE YENİDEN UMUT BULDUM

Görüntülerde yer alan işletme sahibi Sedat Yetkin, depremde iş yerinin yıkıldığını belirterek, “Allah kimseye göstermesin, deprem anında çok kötü şeyler yaşadık. Yer yerinden oynadı burada. Ailemizi kaybettik, sevdiklerimizi kaybettik. Dükkanım da yıkılmıştı ama önce can geliyordu, dükkan aklımıza bile gelmedi. Biz depremden sonra hayata küstük. Daha da düzelmez dedik” dedi. Deprem sonrası yapılan çalışmaları değerlendiren Yetkin, “Başka bir devlet olsa altından kalkamazdı. Zaman geçtikten sonra tekrar kendi düzenimizi kurmaya çalıştık. Şu an burası yaşam alanı olmuş. Her şey var. Bunun en büyük emekçisi devlet büyüklerimiz. Allah onlardan razı olsun” diye konuştu. Depremden sonra 17 yıldır yaptığı kebapçılık mesleğini bırakmak zorunda kaldığını belirten Yetkin, yeni yapılan iş yerlerini görünce yeniden umutlandığını söyledi: İnşaat işine girmiştim. Kendi işimi yapmak aklımdan bile geçmiyordu. Ama buraları görünce yeni bir umut olabilir dedim. Bir iki hafta içinde toparlayıp dükkanı açtım. Burada yaşayan vatandaşlarımıza hizmet vermekten çok mutluyum. Allah devletimize zeval vermesin.





“DEVLET BİZLERE HER TÜRLÜ İMKANI SUNUYOR”

Deprem sonrası Adıyaman İndere’de yaşanan büyük dönüşümü anlatan Mehmet Başak ise “Burası büyük dağlık bir alandı. Kayalar parçalandı burada. Binalar yükseldi. İş yerleri açılıyor şu anda. Devletimiz her şeyin daha iyi olabilmesi için her türlü imkanı sunuyor bizlere” dedi. Hacı Muhammed Yetkin ise yeni kurulan yaşam alanının sosyal hayatı da canlandırdığını dile getirerek ‘’Böyle zor bir zamanda böyle bir yerin açılması gerçekten güzel. Yeni kurulmuş bir şehir. Millet yorgun, bitkin ama böyle bir yerin açılması memleket için güzel’’ ifadelerini kullandı. Depremde bir evladını kaybettiğini anlatan Hüseyin Yetkin de yaşanan acıya rağmen bugünlere sabırla geldiklerini dile getirdi: Altı tane kızım vardı. Birini depremde kaybettim. Biz sabrettik. Cenab-ı Allah bugünleri bize gösterdi. Burayı açmayı nasip etti. Bereket olsun. O günden bu güne geldik çok şükür. Biz Allah'ımıza hamdediyoruz.