Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı devam ederken, Galatasaray'ın Liverpool ile oynayacağı rövanş maçı öncesi yapay zeka tarafından ilginç bir tahmin yapıldı.
İLK ZAFER 2090'DA GALATASARAY'DAN
Yapay zekanın yaptığı uzun vadeli tahmine göre, Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan ilk Türk takımı Galatasaray olacak. Sarı-kırmızılı ekibin 2090 yılında bu başarıya ulaşacağı öngörüldü.
BEŞİKTAŞ DA LİSTEDE YER ALDI
Aynı tahminde bir diğer Türk takımı Beşiktaş da yer aldı. Siyah-beyazlıların ise 2091 yılında kupayı kazanacağı tahmin edildi.