Galatasaray'a büyük şok! Osimhen dev maça devam edemedi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçında Liverpool ile karşılaşan Galatasaray'da sakatlık geçiren Victor Osimhen oyuna devam edemedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, 1-0 kazandığı maçın rövanşında Liverpool'a konuk oldu.
Mücadelenin 10'ncu dakikasında sakatlanan Osimhen'in koluna bandaj yapıldı. Kenar yönetimle görüşmeler yaparak ilk yarıyı tamamlayan Osimhen, ikinci yarı oyuna başlamadı.
Osimhen yerine oyuna Noa Lang girdi.