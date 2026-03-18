BIST 13.115
DOLAR 44,30
EURO 50,74
ALTIN 6.852,83
HABER /  GÜNCEL

Bombalamalar sonrası Türkiye'den peş peşe savaş görüşmeleri

Bombalamalar sonrası Türkiye'den peş peşe savaş görüşmeleri

Bakan Fidan; İranlı, Katarlı ve Ürdünlü mevkidaşları ile görüştü. Bakan Güler ise, İran'ın bombaladığı Katar ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Abone ol

İran, İsrail-ABD savaşı 19'ncu gününde şiddetlenerek devam ediyor. İran, bölgedeki ABD-İsrail'e ait petrol tesislerine yönelik yaptığı tahliye uyarısının ardından Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da çok büyük patlamalar meydana geldi.

KATAR'I DA VURDU

İran, Suudi Arabistan’dan sonra Katar’ı da vurdu. Katar’ın ulusal enerji şirketi QatarEnergy, Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nin füzelerle vurulduğunu, büyük hasar meydana gelen bölgede yangın çıktığını duyurdu.

"TEHLİKELİ BİR TIRMANIŞ" 

Katar Emiri Şeyh Temim, "İran’ın enerji tesisleri vurması, dünyanın en kritik enerji merkezlerinden birine yönelik pervasız ve tehlikeli bir tırmanış anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

İRAN İLE GÖRÜŞME

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi arasında yapılan görüşmede "savaşın gidişatı" ele alındı.

KATAR VE ÜRDÜN İLE GÖRÜŞME

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'da bölgesel son gelişmelerin ele alındığı toplantı marjında Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Bölge Ülkeleri Bakanlar Toplantısı"na katılmak üzere bulunduğu Suudi Arabistan'daki temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, başkent Riyad'daki toplantı marjında Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bir araya geldi.

KATAR İLE GÖRÜŞME

MSB: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan Al Sani telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

