Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, 5 üniversiteye rektör atandı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
19 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan yeni atama kararlarıyla; Dışişleri, Milli Eğitim, Ticaret, Tarım ve Orman Bakanlıkları ile üniversitelerde kritik değişimler yaşandı.
Üniversitelerde Rektör değişimi
Yükseköğretim Kanunu ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince 5 üniversiteye yeni rektör ataması yapıldı:
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi: Prof. Dr. İsmail KÜÇÜK
Kadir Has Üniversitesi: Prof. Dr. Ayşe BAŞAR
Kapadokya Üniversitesi: Prof. Dr. Hasan Ali KARASAR
Yüksek İhtisas Üniversitesi: Prof. Dr. Şebnem KAVAKLI
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi: Prof. Dr. İbrahim Taner OKUMUŞ