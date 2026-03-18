Merakla bekleniyordu! FED faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tuttu.

Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının 1'e karşı 11 oyla alındığı belirtildi.

Açıklamada, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran'ın 25 baz puanlık faiz indiriminden yana olduğu için karşı oy kullandığı bildirildi.

Mevcut göstergelerin ekonomik faaliyetin sağlam bir hızda genişlediğini gösterdiği belirtilen açıklamada, istihdam artışının düşük seviyede kaldığı, işsizlik oranının ise son aylarda çok az değiştiği kaydedildi.

Açıklamada, enflasyonun bir miktar yüksek seyretmeye devam ettiği ifade edildi.

Ekonomik görünümle ilgili belirsizliğin yüksek kalmaya devam ettiğinin ifade edildiği açıklamada, "Orta Doğu’daki gelişmelerin ABD ekonomisi üzerindeki etkileri belirsizdir." değerlendirmesi yer aldı.

Açıklamada, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) hedeflerini desteklemek amacıyla federal fon oranı için hedef aralığını yüzde 3,5-3,75 aralığında tutmaya karar verdiği bildirildi.

POWELL'DAN AÇIKLAMA

Fed Başkanı Powell, "Kısa vadede yükselen enerji fiyatları genel enflasyonu yukarı çekecektir, ancak ekonomi üzerindeki olası etkilerin kapsamını ve süresi bilmek için henüz erken" açıklamasını yaptı. 

FED BU YILA POLİTİKA FAİZİNİ SABİT TUTARAK BAŞLAMIŞTI 

Fed, geçen yılın ilk beş toplantısında politika faizini sabit tutarken, eylül, ekim ve aralık aylarında toplam 75 baz puan indirime gitmişti.

Banka, geçen yıl art arda üç faiz indirimi yapmasının ardından bu yılın ilk toplantısında politika faizini sabit tutmuştu.

Banka, federal fon oranına ilişkin 2027 ve 2028 yılı tahminlerini de yüzde 3,1 olarak korurken, uzun dönem ortalama faiz beklentisini ise yüzde 3'ten yüzde 3,1'e çıkardı.

Söz konusu tahminler, Fed'in 2026'da bir faiz indirimi öngörmeye devam ettiğinin sinyalini verdi.

Bankanın enflasyon tahminleri ise bu yıl için yüzde 2,4'ten yüzde 2,7'ye, 2027 için yüzde 2,1'den yüzde 2,2'ye çıkarılırken, 2028 için yüzde 2'de sabit bırakıldı.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyona ilişkin tahminler de bu yıl için yüzde 2,5'ten yüzde 2,7'ye, 2027 için yüzde 2,1'den yüzde 2,2'ye yükseltildi. Çekirdek enflasyon tahmini 2028 için yüzde 2 olarak korundu.

BÜYÜME TAHMİNLERİNDE YUKARI YÖNLÜK REVİZYON

ABD ekonomisinin büyüme tahmini, bu yıl için yüzde 2,3'ten yüzde 2,4'e, 2027 için yüzde 2'den yüzde 2,3'e ve 2028 için yüzde 1,9'dan yüzde 2,1'e yükseltildi.

İşsizlik oranına ilişkin tahminler ise bu yıl için yüzde 4,4 ve 2028 için yüzde 4,2'de bırakılırken, 2027 için yüzde 4,2'den yüzde 4,3'e çıkarıldı.

