Dünya piyasaları yerle bir olurken yine o kazandı

İran merkezli jeopolitik gerilimler, küresel enerji piyasalarını sarstı. Petrol fiyatlarını yukarı taşınırken bu durum bazı yatırımcılar için fırsata dönüştü. Bu süreçte öne çıkan isimlerden biri de Warren Buffett liderliğinde şekillenen yatırım stratejileriyle bilinen Berkshire Hathaway oldu.

2 MİLYAR DOLARLIK DEĞER ARTIŞI

MarketWatch verilerine göre, şirketin petrol ağırlıklı yatırımları kısa sürede yaklaşık 2 milyar dolarlık değer artışı elde etti. Bu artış, şirketin devasa bilançosu içinde sınırlı görünse de portföy dengesi açısından kritik bir rol oynuyor

"KORUMA KALKANI" İŞLEVİ

Berkshire’ın enerji stratejisinin temelinde, yükselen petrol fiyatlarının diğer varlık sınıflarında yaşanabilecek kayıpları dengelemesi yatıyor. 

Özellikle hisse senedi ve tahvil piyasalarında baskı oluştuğu dönemlerde, enerji yatırımları adeta bir “koruma kalkanı” işlevi görüyor.

Bu stratejinin merkezinde ise Occidental Petroleum hisseleri bulunuyor. Berkshire, şirketteki büyük payının yanı sıra ileri vadeli alım haklarıyla (warrant) güçlü bir kaldıraç etkisi oluşturmuş durumda. 

