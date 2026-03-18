Liverpool - Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, Liverpool deplasmanına konuk olacak.

Sarı-kırmızılılar UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda İngiltere temsilcisi Liverpool ile karşılaşacak.

LIVERPOOL 0-0 GALATASARAY (CANLI SKOR)

Anfield Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmada Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak.

Mücadele, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda bu sezon lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, son 16 play-off etabına yükseldi.

ÇEYREK FİNALE ÇIKMAK İÇİN SAHADAYIZ

Bu turda İtalyan temsilcisi Juventus ile eşleşen Galatasaray, ilk maçı sahasında 5-2 kazanırken deplasmanda uzatmalar sonunda 3-2 mağlup olsa da adını son 16'ya yazdıran ekip oldu.

"Cimbom" Liverpool ile sahasında yaptığı son 16 turu ilk maçından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Galatasaray'a çeyrek finale yükselebilmesi için beraberlik yeterli olacak.

Bir farklı yenilgide maç uzatmalara giderken, 2 ve üstü farkla mağlubiyet durumunda ise Galatasaray Avrupa'ya havlu atacak.

İLK 11'LER

LIVERPOOL: Alisson, Frimpong, Konate, Virgil van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Ekitike

GALATASARAY: Uğurcan Çakır, Boey, Singo, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Sallai, Sara, Barış Alper, Osimhen

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Kurum’un Adıyaman İndere esnaf paylaşımı dikkat çekti
Bakan Kurum’un Adıyaman İndere esnaf paylaşımı dikkat çekti
İran'dan son dakika açıklaması! Suudi Arabistan ve Katar vuruldu
İran'dan son dakika açıklaması! Suudi Arabistan ve Katar vuruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmene kalkan el geleceğimize kalkmış demektir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmene kalkan el geleceğimize kalkmış demektir
“Atasoy’dan 18 Mart mesajı: Çanakkale ruhuyla geleceğe!”
“Atasoy’dan 18 Mart mesajı: Çanakkale ruhuyla geleceğe!”
Fenerbahçe'den prim iddialarına ilişkin resmi açıklama: Yollarımız ayrılmıştır
Fenerbahçe'den prim iddialarına ilişkin resmi açıklama: Yollarımız ayrılmıştır
İspanya, Irak'taki askeri personelini tahliye etmeye hazırlanıyor
İspanya, Irak'taki askeri personelini tahliye etmeye hazırlanıyor
Trabzonspor, deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti
Trabzonspor, deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti
Türkiye devreye girdi: Pakistan savaşa ara verdi
Türkiye devreye girdi: Pakistan savaşa ara verdi
Antalya'da rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında ara karar
Antalya'da rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında ara karar
Trump'ın tehdidi sonrası NATO'dan açıklama: Hürmüz için çalışıyoruz
Trump'ın tehdidi sonrası NATO'dan açıklama: Hürmüz için çalışıyoruz
İran vites yükseltti 3 ülkede 5 tesisi vuracağını duyurdu! Dünyayı şok eden duyuru
İran vites yükseltti 3 ülkede 5 tesisi vuracağını duyurdu! Dünyayı şok eden duyuru
AVM çıkışı Tamer Karadağlı'ya sözlü saldırı: Şikayetçi oldu
AVM çıkışı Tamer Karadağlı'ya sözlü saldırı: Şikayetçi oldu