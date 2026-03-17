Barış Alper Yılmaz için geliyorlar: Liverpool maçı sonrası transfer olabilir
Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, yarın akşam Anfield Road'da Liverpool'a konuk olacak. Zorlu maç öncesinde İngiliz medyasında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Juventus ve Liverpool maçlarında fırtınalar estiren Barış Alper Yılmaz'ı Premier Lig ekipleri izlemeye gelecek. İşte Anfield'a gelecek takımlar
Temsilcimiz Galatasaray, yarın akşam Anfield Road'da son 16 turu rövanş maçında Liverpool'a konuk olacak. Zorlu maç saat 23:00'da başlayacak.
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz, Juventus ve Liverpool maçlarında gösterdiği performansla Avrupa kulüplerine adeta göz kırptı.
Fizik gücüyle bek ve stoper oyuncularına büyük problemler yaşatan milli futbolcu, hızı ve atletizmi ile dikkat çekmeye devam ediyor.