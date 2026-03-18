İran'dan Türkiye'ye mesaj! Arakçi Türkçe paylaşım yaptı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Türk tır şoförü Hüseyin Fırat için Türkçe taziye mesajı yayımlayarak Fırat’ın ailesine başsağlığı diledi.

İran, ABD-İsrail savaşı devam ederken, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Türk tır şoförü Hüseyin Fırat için Türkçe taziye mesajı yayımladı.

İRAN'DAN TÜRKÇE TAZİYE MESAJI

Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran topraklarında, düşman ABD-İsrail tarafından hedef alınan emekçi Türk şoför Hüseyin Fırat’ın mazlum şekilde şehit edilmesi, saldırganların masum ve sivilleri hedef aldığının açık bir göstergesidir. Bu mübarek ayda o aziz şehide Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul’dan aldığı yükle Afganistan’a gitmek üzere yola çıkan tır şoförü Hüseyin Fırat, dönüş yolunda İran’ın Tebriz kentine ulaştığı sırada ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında düşen bir füzenin şarapnel parçalarının aracına isabet etmesi sonucu ağır yaralanmıştı. Zencan’daki hastaneye kaldırılan Fırat, 6 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Başakşehir ile Antalyaspor'un mücadelesinde gol sesi çıkmadı
Başakşehir ile Antalyaspor'un mücadelesinde gol sesi çıkmadı
Merakla bekleniyordu! FED faiz kararını açıkladı
Merakla bekleniyordu! FED faiz kararını açıkladı
Liverpool - Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı
Liverpool - Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı
Bakan Kurum’un Adıyaman İndere esnaf paylaşımı dikkat çekti
Bakan Kurum’un Adıyaman İndere esnaf paylaşımı dikkat çekti
İran'dan son dakika açıklaması! Suudi Arabistan ve Katar vuruldu
İran'dan son dakika açıklaması! Suudi Arabistan ve Katar vuruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmene kalkan el geleceğimize kalkmış demektir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmene kalkan el geleceğimize kalkmış demektir
“Atasoy’dan 18 Mart mesajı: Çanakkale ruhuyla geleceğe!”
“Atasoy’dan 18 Mart mesajı: Çanakkale ruhuyla geleceğe!”
Fenerbahçe'den prim iddialarına ilişkin resmi açıklama: Yollarımız ayrılmıştır
Fenerbahçe'den prim iddialarına ilişkin resmi açıklama: Yollarımız ayrılmıştır
İspanya, Irak'taki askeri personelini tahliye etmeye hazırlanıyor
İspanya, Irak'taki askeri personelini tahliye etmeye hazırlanıyor
Trabzonspor, deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti
Trabzonspor, deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti
Türkiye devreye girdi: Pakistan savaşa ara verdi
Türkiye devreye girdi: Pakistan savaşa ara verdi
Antalya'da rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında ara karar
Antalya'da rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında ara karar