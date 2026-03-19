BIST 13.115
DOLAR 44,32
EURO 50,82
ALTIN 6.866,24
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Galatasaray'da bir sakatlık daha! Noa Lang'ın parmağı kesildi

Galatasaray'da sakatlanan Noa Lang yerine 80. dakikada Mauro Icardi oyuna dahil oldu.

Abone ol

Galatasaray, 1-0'lık avantajla konuk olduğu İngiltere temsilcisi Liverpool'a 4-0 yenilerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etti.

Temsilcimize maçın ikinci yarısında kötü bir haber geldi.

Galatasaray'ın hücum oyuncusu Noa Lang'ın reklam panosuna sıkışan parmağında kesik oluştu.

PARMAĞI SIKIŞTI

Mücadelenin 76. dakikasında sol kanatta Lang'ın kontrol edemediği top oyun alanı dışına çıktı.

Bu sırada dengesini kaybeden Hollandalı futbolcunun parmağı reklam panosuna sıkıştı.

SEDYEYLE KENARDA

Parmağında kesik oluşan Noa Lang, yaklaşık 5 dakikalık tedavinin ardından sedyeyle sahayı terk etti.

Noa Lang'ın yerine 80. dakikada oyuna Mauro Icardi girdi.

