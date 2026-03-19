Okan Buruk: Dünyanın en kötü hakemi maçı yönetti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçının ardından "Dünyanın en iyi hakemini beklerken, dünyanın en kötü hakemi maçı yönetti" açıklamasını yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında İngiliz ekibi Liverpool’a 4-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

LANG VE OSIMHEN

Buruk, sözlerine şöyle başladı:

Noa Lang'ın parmağında ciddi bir yaralanma var. Hastaneye gidecek burada. Victor Osimhen'in de ağrısı var.

"EN KÖTÜ HAKEM!"

Maçın hakemini eleştiren Buruk, şunları dedi:

Victor Osimhen'in pozisyonunda Konate çok rahat fauller yaptı! Dünyanın en iyi hakemini beklerken, dünyanın en kötü hakemi maçı yönetti. Liverpool maçı çok çok net bir şekilde hak etti.

"HİÇBİR ŞEY YOLUNDA GİTMEDİ"

Okan Buruk, açıklamalarına şöyle devam etti:

Maç içinde hiçbir şey yolunda gitmedi. tercihlerimiz, maç içindeki yanlış kararlarımız... Maç kaybedebilirsiniz ama oyun olarak kazanmayı hak etmedik. Çok daha iyisini yapmamız gerekirken, iyisini yapamadık. 4 gol yedik, çok pozisyon verdik. Uğurcan Çakır iyi iş çıkardı, ona rağmen 4-0 bitti. Çok üzgünüm.

"BUNU HİÇ DÜŞÜNMEDİK"

Buruk ayrıca şu sözleri sarf etti:

Maçta asla 1-0'ı korumayı düşünmedik. Oyun olarak çok daha fazlasını yapmamız gerekirdi. Taraftarımıza ümit verdik ama arkasını getiremedik. Yeni takımız, birçok oyuncumuz Şampiyonlar Ligi'nde bu seviyede yeni oynuyor. Son 16'da oynayan oyuncu sayımız az. Oyuncularımız tebrik ederim mücadelesinden dolayı ama taraftarlarımızdan da özür dilerim.