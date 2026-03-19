Uydu görüntülerine göre, İran misillemelerinde en az 10 ABD ve müttefik radar tesisi vuruldu

Uydu görüntüleri, Orta Doğu'da ABD ve müttefiklerine ait en az 10 radar tesisinin İran'ın misillemelerinde hedef alındığını gösterdi. Erişimde yaşanan kısıtlamalar nedeniyle hasarın boyutu kesin olarak doğrulanamadı.

Abone ol

ABC News'ün, uydu görüntüleri ve teyitli videoların analizine dayandırdığı haberinde, İran ve İran destekli grupların, ABD ve müttefiklerinin erken uyarı sisteminin temelini oluşturan füze savunma altyapısını hedef aldığı belirtildi.

İran'dan ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'de sirenler çaldı

Haberde, mevcut görüntülerin, bölgedeki gerilimin tırmandığı 28 Şubat'tan bu yana ABD ve müttefiklerine ait en az 10 radar tesisinin Tahran yönetimine ait insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle vurulduğunu ortaya koyduğu belirtildi.

Uydu görüntülerine göre, nadir bileşenlere dayanan ve yüz milyonlarca dolara mal olan radar sistemlerinde hasar oluştuğu belirtilen haberde, verilere erişimde yaşanan kısıtlamalar nedeniyle hasarın boyutunun kesin olarak doğrulanamadığı aktarıldı.

En az 25 nokta vuruldu

Haberde, Orta Doğu'da ABD askerlerinin bulunduğu üslerde yer alan, aralarında lojistik yapılar, hangarlar ve yakıt depolama alanlarının da bulunduğu en az 25 noktanın vurulduğunun teyit edildiği belirtildi.

İran'ın en az 5 ülkede radar sistemlerini hedef aldığı belirtilen haberde, bunlar arasında THAAD füze savunma sistemlerini destekleyen AN/TPY-2 radar bileşenlerinin de bulunduğu kaydedildi.

Kısmen kör hale getirildi

Uzman görüşlerine yer verilen haberde, radar sistemlerinin devre dışı bırakılmasının füze savunma kapasitesini tamamen ortadan kaldırmasa da sistemleri "kısmen kör hale getirdiği" ve böylece erken uyarı ve müdahale kabiliyetini zayıflatabileceği ifade edildi.

Haberde ayrıca, radarların "yüksek maliyetli, hassas ve savunmasız" sistemler olduğuna dikkati çekilerek, bu tür hedeflerin İran açısından öncelikli olduğu değerlendirmesi yapıldı.

İran'ın misillemesinde Tel Aviv'de çok katlı bir bina hasar aldı

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, İran'ın son misillemesinde farklı bölgelere füze parçalarının düştüğü kaydedildi.

İran'ın çok başlıklı füzeler kullandığı saldırıda, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de sekiz katlı bir binaya füze parçasının isabet ettiği, binada büyük hasar meydana geldiği bildirildi.

İran'dan gelen yoğun füze saldırısı sırasında çok başlıklı füzenin parçasının bir barakaya isabet etmesi sonucunda Sharon bölgesinde bir kişinin öldüğü aktarıldı. Ölen kişinin 30 yaşlarında yabancı bir işçi olduğu belirtildi.

İran’ın misillemesinde başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail’in merkezinde sirenlerin çaldığı, çok başlıklı füzelerin kullanıldığı saldırıda, İsrail’in orta kesimindeki Arap kasabası Jaljulia’daki bir binanın hasar gördüğü kaydedildi.

İran'ın Basra Körfezi'ne kıyısı olan ülkelerin enerji tesislerine yeni füze saldırısı başlattığı bildirildi

İran devlet televizyonu, İran'ın Basra Körfezi'ne kıyısı olan ülkelere yeni saldırı dalgasını duyurdu.

Açıklamada, "İran’a saldırıya ev sahipliği yapan Basra Körfezi kıyısı ülkelerinin enerji tesislerine yönelik yeni füze saldırısı başladı." ifadesi kullanıldı.

Yeni saldırı dalgasının, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad'da bölge ülkelerinin son gelişmeleri ele aldıkları toplantının ardından gerçekleştiği belirtiliyor.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.