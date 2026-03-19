Galatasaray'dan Osimhen ve Noa Lang açıklaması

Galatasaray Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında İngiltere temsilcisi Liverpool ile deplasmanda yapılan maçta sakatlanan futbolculardan Victor Osimhen'in kolunda kırık tespit edildiğini, başparmağında ciddi kesik oluşan Noa Lang'ın ise ameliyata alınacağını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, iki futbolcunun sağlık durumlarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Osimhen'in sağ kolunda kırık tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Liverpool ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmanın ilk yarısında koluna darbe alan ve ilk yarıyı tamamlayan futbolcumuz Victor Osimhen, devre arasında yapılan kontroller sonrasında kolunda kırık olma riskinden ötürü karşılaşmanın ikinci yarısında oynatılmadı. Maç sonrasında sağlık ekibimizin denetiminde hastanede yapılan kontrolde futbolcumuzun sağ ön kolunda kırık olduğu tespit edildi ve alçı yapıldı. Yapılacak değerlendirmeler sonrasında ameliyat konusundaki karar önümüzdeki günlerde verilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Noa Lang'ın mücadelede reklam panosu ile bariyer arasında sıkışan sağ el başparmağında ciddi kesik olduğu ve Liverpool'da kulüp sağlık ekibinin katılacağı bir operasyon gerçekleştirileceği bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İran Katar'da vurduğu gaz tesislerine yeniden saldırdı yangın çıktı
İran Katar'da vurduğu gaz tesislerine yeniden saldırdı yangın çıktı
Okan Buruk: Dünyanın en kötü hakemi maçı yönetti
Okan Buruk: Dünyanın en kötü hakemi maçı yönetti
Saldırılar sonrası Katar'dan İran kararı! 24 saat süre verdiler
Saldırılar sonrası Katar'dan İran kararı! 24 saat süre verdiler
Galatasaray'da bir sakatlık daha! Noa Lang'ın parmağı kesildi
Galatasaray'da bir sakatlık daha! Noa Lang'ın parmağı kesildi
5 Üniversiteye rektör atandı! Karar Resmi Gazete'de
5 Üniversiteye rektör atandı! Karar Resmi Gazete'de
Galatasaray Liverpool'a 4-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti
Galatasaray Liverpool'a 4-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti
Galatasaray'a büyük şok! Osimhen dev maça devam edemedi
Galatasaray'a büyük şok! Osimhen dev maça devam edemedi
Bombalamalar sonrası Türkiye'den peş peşe savaş görüşmeleri
Bombalamalar sonrası Türkiye'den peş peşe savaş görüşmeleri
İran'dan Türkiye'ye mesaj! Arakçi Türkçe paylaşım yaptı
İran'dan Türkiye'ye mesaj! Arakçi Türkçe paylaşım yaptı
Başakşehir ile Antalyaspor'un mücadelesinde gol sesi çıkmadı
Başakşehir ile Antalyaspor'un mücadelesinde gol sesi çıkmadı
Merakla bekleniyordu! FED faiz kararını açıkladı
Merakla bekleniyordu! FED faiz kararını açıkladı
Bakan Kurum’un Adıyaman İndere esnaf paylaşımı dikkat çekti
Bakan Kurum’un Adıyaman İndere esnaf paylaşımı dikkat çekti