Beişktaş Gain EuroCup'ta yarı finale yükseldi

Basketbol BKT Avrupa Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş GAİN, İtalya'nın Dolomiti Energia ekibini 77-76 yenerek yarı finale yükseldi.

Karşılaşmayı, kulüp başkanı Serdal Adalı ve Futbol A Takımı kaptanı Orkun Kökçü de yerinde izledi.

Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

Hakemler: Jordi Aliağa, Thomas Bissel, Sergio Manuel

Beşiktaş GAİN: Berk Uğurlu, Mathews 23, Morgan 10, Anthony Brown 16, Zizic 11, Dotson 3, Kamagate, Yiğit Arslan 7, Lemar 2, Thomas 3, Vitto Brown 2

Dolomiti Energia: Steward 29, Jones 4, Jogela 11, Mawugbe, 10 Aldridge 5, Niang 3, Jakimovski 1, Bayehe 1, Battle 12

1. Periyot: 17-16

Devre: 40-32

3. Periyot: 61-57

Beş faulle çıkan: 39.44 Aldridge (Dolomiti Energia)

