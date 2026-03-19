Olay manşetler! İngiliz basını Galatasaray'ın Liverpool yenilgisini yazdı: "Ezici üstünlük"
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool'a 4-0 mağlup oldu. İlk maçı 1-0 kazanan Aslan, bu sonuçla turnuvaya veda etti. İngiliz basını, Liverpool-Galatasaray maçı için flaş ifadeler kullandı.
Arne Slot yönetimindeki Liverpool, Trendyol Süper Lig lideri Galatasaray'ı Anfield'da 4-0 mağlup etti. İngilizler, İstanbul'da 1-0 kaybetmesine rağmen toplamda 4-1'lik skorla turu geçti ve çeyrek finalde PSG ile eşleşti. İngiliz basını doğal olarak dev maça geniş yer ayırdı. Arne Slot'un üzerindeki baskıyı attığı vurgulanırken skorun daha da farklı olabileceği söylendi. İşte Ada basınının yorumları...
THE SUN: "DAHA FARKLI SKOR OLABİLİRDİ"
"Liverpool, Galatasaray'ı rahat bir galibiyetle ezici bir şekilde mağlup etti. Kırmızılar'ın dört gol atmayı başardığı maçta skor daha farklı olabilirdi."
THE ATHLETIC: "EZİCİ ÜSTÜNLÜK"
"Liverpool, Anfield'da Galatasaray'ı ezici bir üstünlükle geçerek Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline yükseldi. Mohamed Salah, 4-0'lık galibiyette 50 Şampiyonlar Ligi golüne ulaşan ilk Afrikalı oyuncu oldu. Sırada son şampiyon Paris Saint-Germain var."
THE GUARDIAN: "BEKLENTİLERİ KARŞILADI"
"Anfield'da ılık bir bahar akşamı; Avrupa kupası mücadelesini ve belki de sezonu kurtarmak için bir geri dönüş gerekiyordu ve Liverpool bir kez daha beklentileri karşıladı. Arne Slot bu sezon pek çok hataya imza atmış olabilir, ancak Galatasaray'a karşı alınan bu ezici galibiyetin ardından, Liverpool'un kimliğinin bu özelliğini yitirdiği söylenemez."