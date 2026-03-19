Saldırılar sonrası Katar'dan İran kararı! 24 saat süre verdiler

Katar, İran'ın Doha Büyükelçiliğinde görevli güvenlik ve askeri ataşeler ile personelleri istenmeyen kişiler ilan ederek, 24 saat içinde ülkeyi terk etmelerini istedi.

Abone ol

İran'ın, Katar'daki Ras Laffan Sanayi Bölgesi'ne düzenlediği saldırının ardından Katar Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

KATAR, İRAN BÜYÜKELÇİLİĞİ ÇALIŞANLARINI İSTENMEYEN KİŞİ İLAN ETTİ

Açıklamada, Dışişleri Bakanlığının, İran'ın Doha Büyükelçiliğine bir muhtıra vererek, elçilikte görevli güvenlik ataşesi ile askeri ataşeyi ve bu iki ataşenin çalışanlarını istenmeyen kişi ilan ederek 24 saat içinde ülkeden ayrılmalarını istediği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Katar'a ait ulusal enerji şirketi Katar Enerji (QatarEnergy), Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nin füzelerle vurulduğunu, bölgede yangın çıktığını ve büyük hasar oluştuğunu duyurmuştu.

Katar Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Ras Laffan Sanayi Bölgesi'ne düzenlediği saldırı şiddetle kınamıştı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın söz konusu saldırılarının tesislerde büyük hasara yol açan yangınlara neden olduğu belirtilerek, bunun tehlikeli bir tırmanış olduğu, ülkenin egemenliğine açık bir ihlal teşkil ettiği ve ulusal güvenliği ve bölgesel istikrarı doğrudan tehdit ettiğini vurgulanmıştı.