İran ve Hizbullah, İsrail'in kuzeyini füze ve roketlerle vurdu

ABD ile İsrail'in ortak saldırılar düzenlediği İran ve Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'in kuzeyini füze ve roketlerle hedef aldı.

İsrail ordusu ve basınından yapılan açıklamalara göre, İran'dan İsrail'e üç dalga halinde saldırı yapıldı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'dan İsrail'e yaklaşık yarım saat arayla iki dalga halinde ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in tüm kuzey bölgelerinde sirenlerin çaldığını belirterek, füzelerin açık alana düştüğünü ileri sürdü.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, ilk belirlemelere göre saldırıda isabet, ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan son açıklamada ise İran'dan üçüncü bir dalga saldırı yapıldığı ve hava savunma sistemlerinin bu yeni saldırı dalgasını önlemeye çalıştığı belirtildi. Açıklamada, halkın "korunaklı alanlarda bulunması" istendi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran füzesinden kısa bir süre önce de Lübnan'dan Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyini hedef alan bir saldırı gerçekleştirdiğini ve bu saldırının da Kiryat Şimona ve çevresindeki bazı yerleşimlerde sirenlerin çalmasına neden olduğunu aktardı.

Hizbullah'ın saldırısında da isabet ya da yaralanma vakasının tespit edilmediği bildirildi.