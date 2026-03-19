İran ve Hizbullah, İsrail'in kuzeyini füze ve roketlerle vurdu

ABD ile İsrail'in ortak saldırılar düzenlediği İran ve Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'in kuzeyini füze ve roketlerle hedef aldı.

İsrail ordusu ve basınından yapılan açıklamalara göre, İran'dan İsrail'e üç dalga halinde saldırı yapıldı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'dan İsrail'e yaklaşık yarım saat arayla iki dalga halinde ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in tüm kuzey bölgelerinde sirenlerin çaldığını belirterek, füzelerin açık alana düştüğünü ileri sürdü.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, ilk belirlemelere göre saldırıda isabet, ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan son açıklamada ise İran'dan üçüncü bir dalga saldırı yapıldığı ve hava savunma sistemlerinin bu yeni saldırı dalgasını önlemeye çalıştığı belirtildi. Açıklamada, halkın "korunaklı alanlarda bulunması" istendi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran füzesinden kısa bir süre önce de Lübnan'dan Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyini hedef alan bir saldırı gerçekleştirdiğini ve bu saldırının da Kiryat Şimona ve çevresindeki bazı yerleşimlerde sirenlerin çalmasına neden olduğunu aktardı.

Hizbullah'ın saldırısında da isabet ya da yaralanma vakasının tespit edilmediği bildirildi.

Habşan Doğal Gaz Tesisi'nin faaliyetleri füze saldırıları sebebiyle durduruldu
Habşan Doğal Gaz Tesisi'nin faaliyetleri füze saldırıları sebebiyle durduruldu
Uydu görüntülerine göre, İran misillemelerinde en az 10 ABD ve müttefik radar tesisi vuruldu
Uydu görüntülerine göre, İran misillemelerinde en az 10 ABD ve müttefik radar tesisi vuruldu
Galatasaray'dan Osimhen ve Noa Lang açıklaması
Galatasaray'dan Osimhen ve Noa Lang açıklaması
İran Katar'da vurduğu gaz tesislerine yeniden saldırdı yangın çıktı
İran Katar'da vurduğu gaz tesislerine yeniden saldırdı yangın çıktı
Okan Buruk: Dünyanın en kötü hakemi maçı yönetti
Okan Buruk: Dünyanın en kötü hakemi maçı yönetti
Saldırılar sonrası Katar'dan İran kararı! 24 saat süre verdiler
Saldırılar sonrası Katar'dan İran kararı! 24 saat süre verdiler
Galatasaray'da bir sakatlık daha! Noa Lang'ın parmağı kesildi
Galatasaray'da bir sakatlık daha! Noa Lang'ın parmağı kesildi
5 Üniversiteye rektör atandı! Karar Resmi Gazete'de
5 Üniversiteye rektör atandı! Karar Resmi Gazete'de
Galatasaray Liverpool'a 4-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti
Galatasaray Liverpool'a 4-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti
Galatasaray'a büyük şok! Osimhen dev maça devam edemedi
Galatasaray'a büyük şok! Osimhen dev maça devam edemedi
Bombalamalar sonrası Türkiye'den peş peşe savaş görüşmeleri
Bombalamalar sonrası Türkiye'den peş peşe savaş görüşmeleri
İran'dan Türkiye'ye mesaj! Arakçi Türkçe paylaşım yaptı
İran'dan Türkiye'ye mesaj! Arakçi Türkçe paylaşım yaptı