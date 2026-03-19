Altın sert düştü 7 binin altına indi! İslam Memiş demişti altın vuruş için tam vakti
Altın fiyatları, haftanın son işlem günlerine yaklaşılırken FED kararıyla birlikte 7 bin liranın altına düştü. Altındaki bu düşüş alım fırsatı veriyor. Altın ve para uzmanı İslam Memiş, düğünü olacaklar ile altın borcu olanların bu alım fırsatını kaçırmamalarını önerdi. Altının gram fiyatı saat 10.30 itibariyle 6 bin 770 liraya kadar gerilemiş durumda. Peki altının rotası bundan sonra ne olur?
Amerika Merkez Bankası (Fed) beklenen faiz kararını açıkladı. Fed beklentiler doğrultusunda politika faizini yüzde 3,5–3,75 hedef aralığında sabit bıraktı. Fed'in faiz kararı sonrası altın fiyatları sert düştü. Altının gram fiyatı 19 Mart 2026 saat 10.30 itibariyle 7 bin liranın altında 6 bin 770 lira civarında bulunuyor. Altındaki bu sert düşüş, borcu olan ve yazın düğün yapacaklar için bir alım fırsatı veriyor. Para ve altın uzmanı İslam Memiş'e göre bu düşüşler kalıcı olmayacak.
SON 40 GÜNÜN EN DÜŞÜĞÜ
Dün ABD tarafında Fed faiz kararı toplantısı takip edildi. Fed beklentiler doğrultusunda faizleri yüzde 3,5–3,75 hedef aralığında sabit bıraktı. Fed'in kararının ardından altın fiyatları sert düşüş yaşadı. Altın fiyatları dün gece 4 bin 800 dolara kadar gerileyerek son 40 günün en düşük seviyesini gördü. Altın fiyatları sabah bir miktar toparlanarak 4 bin 848 dolara yükseldikten sonra yeniden sert düşüş yaşadı. Ons altın sabah 09.47'de 4 bin 748 dolara geriledi. Ons altın dakikalar içinde 100 dolar kaybetti.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Kapalıçarşı altın tarafında da dün FED açıklaması öncesi çok etkisi görülmezken, FED kararı ile birlikte rota aşağı döndü. Gram altın geçtiğimiz aylarda 8 bin TL sınırını aşarak rekor seviyelere gelmişti. FED kararı ile birlikte 7 bin TL sınırının altına gerileyen altının gramı saat 10.30 itibariyle 6 bin 770 liraya kadar düştü. Çeyrek altın fiyatı 11.142 liraya çekilirken tam altın fiyatı da 46.434 liradan satılıyor.
ALTIN ALIM FIRSATI VERİYOR
Altın ve para uzmanı İslam Memiş, FED kararı ile altın fiyatlarının alım fırsatı vereceğini duyurmuştu. Dediği gibi de oldu. İslam Memiş'in altının rotası için yorumları şöyle:
-Altın her ne kadar dar bant aralığında kalsa da ben düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyor. 5 bin dolar seviyesinin altını kısa vadeli yatırımcılara kesinlikle alım fırsatı sunduğunu görürüm. 5800 - 6 bin dolar seviyesi beklentimiz devam ettiği için her düşüşü ilave, her düşüşü bir alım fırsatı olarak görmeye devam ediyoruz.