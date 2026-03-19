Merkez Bankası rezervleri sert düştü 1 haftada 7.86 milyar dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) resmi rezerv varlıkları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yüzde 4 azalarak 189,6 milyar dolara geriledi. Bir haftalık düşüş 7,86 milyar dolar old u.

TCMB tarafından, 13 Mart haftasına ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayımlandı.

Buna göre, resmi rezerv varlıkları, geçen haftaya göre yüzde 4 azalarak 189,6 milyar dolara indi. Söz konusu haftada döviz varlıkları, bir önceki haftaya göre yüzde 13,2 azalarak 47,8 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 0,4 azalarak 134,1 milyar dolar, IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise 7,7 milyar dolar oldu.

Kamu sektörünün (Merkez Bankası ve Merkezi Yönetim) kısa vadede döviz likiditesini etkileyen döviz yükümlülükleri geçen haftaya göre yüzde 0,7 artarak 126,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri, bir önceki haftaya göre yüzde 1,9 artarak 58,9 milyar dolara çıkarken, şarta bağlı döviz yükümlülükleri ise bir önceki haftaya göre yüzde 0,3 azalarak 68,1 milyar dolara geriledi.

Söz konusu hafta itibarıyla, Merkez Bankası'nın toplam yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan döviz yükümlülükleri 16,3 milyar dolar oldu.

MHP lideri Devlet Bahçeli: Yaygın ve yoğun bir savaşın düzenekleri maalesef hızla inşa ediliyor
MHP lideri Devlet Bahçeli: Yaygın ve yoğun bir savaşın düzenekleri maalesef hızla inşa ediliyor
İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD Savaş Bakanlığı'nın ek bütçe talebini yorumladı
İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD Savaş Bakanlığı'nın ek bütçe talebini yorumladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
ABD-İsrail'in İran'da sivil yerleşim yerlerine saldırısında 12 kişi öldü, 112 kişi yaralandı
ABD-İsrail'in İran'da sivil yerleşim yerlerine saldırısında 12 kişi öldü, 112 kişi yaralandı
Türk edebiyatının usta ismi Falih Rıfkı Atay, vefatının 55. yılında anılıyor
Türk edebiyatının usta ismi Falih Rıfkı Atay, vefatının 55. yılında anılıyor
ABD ve İsrail saldırılarında İran'da 20 hastane vuruldu 18 sağlık personeli öldü
ABD ve İsrail saldırılarında İran'da 20 hastane vuruldu 18 sağlık personeli öldü
Koç Holding'in konsolide gelirleri 64,3 milyar dolar oldu
Koç Holding'in konsolide gelirleri 64,3 milyar dolar oldu
Corendon Airlines itibar yönetimi en etkili 100 şirket arasında yer aldı
Corendon Airlines itibar yönetimi en etkili 100 şirket arasında yer aldı
Hastanede korkunç hata! Tüp bebek yanlış rahme yerleştirilince ikiz kardeşler yıllar sonra buluştu!
Hastanede korkunç hata! Tüp bebek yanlış rahme yerleştirilince ikiz kardeşler yıllar sonra buluştu!
Motorine bu gece çılgın zam var! Eşel mobilde kurtarmıyor 75 lirayı dayanacak
Motorine bu gece çılgın zam var! Eşel mobilde kurtarmıyor 75 lirayı dayanacak
Hayat Finans'tan "Biz Kart" kullanıcılarına bayram harçlığı desteği
Hayat Finans'tan "Biz Kart" kullanıcılarına bayram harçlığı desteği
Alperen Şengün'ün çabası galibiyete yetmedi! NBA'de Rockets Lakers'a yenildi
Alperen Şengün'ün çabası galibiyete yetmedi! NBA'de Rockets Lakers'a yenildi