Belçika Başbakanı Bart De Wever endişeli: Büyük sıkıntıdayız

Belçika Başbakanı Bart De Wever endişeli: Büyük sıkıntıdayız

Belçika Başbakanı Bart De Wever, halihazırda olduğu gibi ABD-İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri başlamadan önce de "enerji krizi konusunda endişeli olduklarını" ve son durumda enerji fiyatlarının arttığını belirterek "Eğer bu kalıcı bir sorun haline gelirse büyük sıkıntıdayız." dedi.

Belçika Başbakanı De Wever, Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi öncesinde basına açıklama yaptı.

De Wever, Ukrayna'nın finansmanı için üye ülkelerin aldığı karar doğrultusunda 90 milyar avroluk kredi verilmesi kararının uygulanması gerektiğini kaydederek "Ukrayna'ya mali desteğimizi sürdürmeliyiz ancak Rusya'ya da daha fazla baskı uygulamalıyız." diye konuştu.

Rusya'yla normalleşme çağrısı yaptığı ve bazı tartışmalara yol açan açıklamaları hakkında konuşan De Wever, "Söylediğim şey, savaşı finanse ederken müzakere masasında temsil edilmememizin normal olmadığıydı. Bu, normal bir durum değil. Kabul edilebilir barışa ulaşmak için müzakere etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

De Wever, ABD-İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri başlamadan önce de "enerji krizi konusunda endişeli" olduklarını ve son durumda enerji fiyatlarının arttığını belirterek "Eğer bu yapısal bir sorun haline gelirse büyük sıkıntıdayız." dedi.

Avrupa düzeyinde yüksek enerji fiyatlarına karşı bazı önlemler alınabileceğini kaydeden De Wever, AB Emisyon Ticaret Sisteminin (ETS) reformunun zirvenin gündeminde üst sıralarda yer aldığını aktardı.

De Wever, "Şimdilik size şunu söyleyebilirim ki, Belçika'nın İran'la olan savaşa karışma gibi bir niyeti kesinlikle yok." diyerek ülkesinin konu hakkındaki yaklaşımını yineledi.

Belçika Başbakanı, 14 Mart'ta yaptığı açıklamada, Avrupa'nın Rusya ile ilişkileri yeniden normalleştirmesi ve ucuz enerjiye yeniden erişim sağlaması gerektiğini, bu görüşü paylaşan diğer Avrupalı liderlerin ise bunu açıkça dile getirmeye cesaret edemediğini söylemişti.

AK Partili Hüseyin Yayman: Ülkeyi güvenli limana çıkartacak kaptan Recep Tayyip Erdoğan'dır
AK Partili Hüseyin Yayman: Ülkeyi güvenli limana çıkartacak kaptan Recep Tayyip Erdoğan'dır
Merkez Bankası rezervleri sert düştü 1 haftada 7.86 milyar dolar azaldı
Merkez Bankası rezervleri sert düştü 1 haftada 7.86 milyar dolar azaldı
MHP lideri Devlet Bahçeli: Yaygın ve yoğun bir savaşın düzenekleri maalesef hızla inşa ediliyor
MHP lideri Devlet Bahçeli: Yaygın ve yoğun bir savaşın düzenekleri maalesef hızla inşa ediliyor
İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD Savaş Bakanlığı'nın ek bütçe talebini yorumladı
İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD Savaş Bakanlığı'nın ek bütçe talebini yorumladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
ABD-İsrail'in İran'da sivil yerleşim yerlerine saldırısında 12 kişi öldü, 112 kişi yaralandı
ABD-İsrail'in İran'da sivil yerleşim yerlerine saldırısında 12 kişi öldü, 112 kişi yaralandı
Türk edebiyatının usta ismi Falih Rıfkı Atay, vefatının 55. yılında anılıyor
Türk edebiyatının usta ismi Falih Rıfkı Atay, vefatının 55. yılında anılıyor
ABD ve İsrail saldırılarında İran'da 20 hastane vuruldu 18 sağlık personeli öldü
ABD ve İsrail saldırılarında İran'da 20 hastane vuruldu 18 sağlık personeli öldü
Koç Holding'in konsolide gelirleri 64,3 milyar dolar oldu
Koç Holding'in konsolide gelirleri 64,3 milyar dolar oldu
Corendon Airlines itibar yönetimi en etkili 100 şirket arasında yer aldı
Corendon Airlines itibar yönetimi en etkili 100 şirket arasında yer aldı
Hastanede korkunç hata! Tüp bebek yanlış rahme yerleştirilince ikiz kardeşler yıllar sonra buluştu!
Hastanede korkunç hata! Tüp bebek yanlış rahme yerleştirilince ikiz kardeşler yıllar sonra buluştu!
Motorine bu gece çılgın zam var! Eşel mobilde kurtarmıyor 75 lirayı dayanacak
Motorine bu gece çılgın zam var! Eşel mobilde kurtarmıyor 75 lirayı dayanacak