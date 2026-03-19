AK Partili Hüseyin Yayman: Ülkeyi güvenli limana çıkartacak kaptan Recep Tayyip Erdoğan'dır

AK Partili Hüseyin Yayman: Ülkeyi güvenli limana çıkartacak kaptan Recep Tayyip Erdoğan'dır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, bölgedeki çatışmalara değinerek, "Türkiye'nin ve dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu şey, bu ülkeyi fırtınalı denizlerden koruyacak ve güvenli limana çıkartacak olan kaptandır. O kaptan Recep Tayyip Erdoğan'dır, Cumhur İttifakı'dır, Devlet Bahçeli'dir." dedi.

Yayman, partisinin Osmaniye İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, uluslararası kuralların hiçe sayıldığı bir dönemden geçildiğini söyledi.

Bölgede yaşanan gelişmeler karşısında Türkiye'nin, her zaman tarihin doğru tarafında olduğunu dile getiren Yayman, şöyle konuştu:

"ABD ve İsrail'in, İran'a saldırılarını asla onaylamıyoruz. İran'ın da Türkiye dahil komşu ülkelere yaptığı saldırıları asla tasvip etmiyoruz. Bunlar doğru değildir. Türkiye ve Cumhurbaşkanı'mızın başkanlığında diplomasi masası hemen kurulmalıdır. Muhakkak barışa fırsat tanınmalıdır."

Yayman, İsrail'in Gazze'de öldürdüğü insanları unutturmak için savaşı tüm bölgeye yaymak istediğini anlattı.

Dünyanın büyük istikrarsızlık yaşadığını ifade eden Yayman, "Türkiye'nin ve dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu şey, bu ülkeyi fırtınalı denizlerden koruyacak ve güvenli limana çıkartacak olan kaptandır. O kaptan Recep Tayyip Erdoğan'dır, Cumhur İttifakı'dır, Devlet Bahçeli'dir." diye konuştu.

Yayman, Terörsüz Türkiye'ye yönelik Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ihtiyaç duyulan yasaların Ramazan Bayramı sonunda çıkartılmasının önemli olduğunu dile getirdi.

"Türk milletinin birliği, beraberliği karşısında hiçbir şey yapamazsınız"

Yunanistan'ın, Ege adalarını silahlandırma gayretini gördüklerini söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, şu değerlendirmede bulundu:

"Eğer siz bu adaların silahlanmasını Türkiye'ye karşı yapıyorsanız, bu silahlar Türkiye'ye yetmez. Türk milletinin birliği, beraberliği karşısında hiçbir şey yapamazsınız. Ham hayallerin peşine düşmeyin. Hem adaların silahlanması hem Rum kesiminin 3. taraf ülkelere açılması ve oraya başka ülkelerin gelmesi... Ege'yi bir barış adası olmaktan çıkartmak istiyorlar. Bunu asla onaylamıyoruz, doğru bulmuyoruz. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın tavrı nettir, Yunanistan Başbakanı ile her zaman diplomasinin öncelenmesi gerektiğini ifade etmiştir."

"Bu anlamsız saldırıları milletimize havale ediyoruz"

Cumhur İttifakı'nın, her zaman milletin hizmeti ve emrinde olduğunu vurgulayan Yayman, "Cumhuriyet Halk Partisi son 25 yılda 18 seçimi kaybetti. Bakın göreceksiniz bir sonraki seçimi de kaybedecek. Buradan ilan ediyorum. Onlar sürekli -cekli, -caklı cümleler kurmak suretiyle birtakım vaatlerde bulunuyor. Milletimiz bu vaatlerin boş olduğunu yaşayarak görmüştür." dedi.

Yayman, CHP'nin, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik iddialarının yalan belgelere dayandığını belirterek, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki yolsuzlukları, hırsızlıkları, koltuk kavgalarını, hukuksuzlukları örtmek için AK Parti'ye karşı en iyi müdafaa hücumdur anlayışıyla saldırıyorlar. Bu anlamsız saldırıları milletimize havale ediyoruz. AK Parti, milletin partisidir." diye konuştu.

Türkiye'nin, dünya siyasetinin merkezinde olduğunu dile getiren Yayman, şunları kaydetti:

"Düşünün, hem Putin hem Trump hem Zelenskiy hem İran'la diplomasiyi yürüten, sıcak bölgelerde sürekli 'diplomasi diyen' tek lider Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Cumhurbaşkanımız, merkez ülke Türkiye siyasetini çok başarılı şekilde yürütmektedir. Biz de AK Parti, Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanımızı bir kez daha başkan seçmek için daha çok çalışıyoruz, gayret ediyoruz."

Yayman, toplantının ardından şehit polis memuru Ramazan Duran'ın eşi Döne Duran'a ziyarette bulundu, aileye Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

Görüşmenin ardından Yayman, 6 Şubat 2023 depremlerinde evini kaybettikten sonra Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca inşa edilen konutuna yerleşen afetzede Firdevs Yılmaz ve ailesini ziyaret etti.

Yayman'a ziyaretlerinde AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy ve İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa eşlik etti.

