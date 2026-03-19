ABD-İsrail'in İran'da sivil yerleşim yerlerine saldırısında 12 kişi öldü, 112 kişi yaralandı
İran'ın Loristan eyaletine bağlı Durud ilçesinde ABD-İsrail'in sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiği, 116 kişinin yaralandığı belirtildi.
Yarı resmi Tesnim Haber Ajansının Loristan Valiliğine dayandırdığı habere göre, ABD-İsrail dün Durud ilçesinde sivil yerleşim yerlerine saldırı düzenledi.
Saldırıda şu ana kadar 12 kişinin hayatını kaybettiği, 112 kişinin de yaralandığı kaydedildi.
Foto Galeri İran 3 ülkedeki petrokimya tesisleri hedef alınca petrol fiyatı çıldırdı