Güvenlik artırıldı! Washinghon'da askeri üs üzerinde gizemli dronlar...
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth’in bulunduğu askeri üs, şüpheli dronlar nedeniyle alarma geçti. Yetkililer güvenlik önlemlerini artırdı.
The Washington Post’un haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth’in ikamet ettiği Washington’daki askeri üs üzerinde şüpheli dronlar tespit edildi. Olay, Beyaz Saray’da planlanan bir toplantının güvenlik önlemlerinin artırılmasına yol açtı. Şüpheli dronların kaynağı ise henüz belirlenemedi.
YETKİLİLER ALTERNATİF KONUMLARI DEĞERLENDİRDİ
Dron tespitinin ardından yetkililer, Rubio ve Hegseth’in güvenlik nedeniyle başka bir noktaya taşınmasını değerlendirdi. Ancak üst düzey bir yönetim yetkilisinin açıklamasına göre, iki isim de planlandığı gibi üslerinde kaldı.
ALARM SEVİYESİ YÜKSELTİLDİ
Aynı yetkili, ABD ile İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırılardan bu yana ordunun daha yüksek bir alarm seviyesinde faaliyet gösterdiğini belirtti.