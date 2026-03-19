Güvenlik artırıldı! Washinghon'da askeri üs üzerinde gizemli dronlar...

YETKİLİLER ALTERNATİF KONUMLARI DEĞERLENDİRDİ

Dron tespitinin ardından yetkililer, Rubio ve Hegseth’in güvenlik nedeniyle başka bir noktaya taşınmasını değerlendirdi. Ancak üst düzey bir yönetim yetkilisinin açıklamasına göre, iki isim de planlandığı gibi üslerinde kaldı.

ALARM SEVİYESİ YÜKSELTİLDİ

Aynı yetkili, ABD ile İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırılardan bu yana ordunun daha yüksek bir alarm seviyesinde faaliyet gösterdiğini belirtti.